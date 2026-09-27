¡A una de le dio mucha risa y hasta posó! Capturadas por agredir a una guarda de seguridad en TransMilenio

Resumen: Este episodio pone nuevamente en evidencia los retos de convivencia e intolerancia al interior del transporte público de la capital
Minuto30.com .- La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la captura de dos ciudadanas involucradas en un grave hecho de intolerancia al interior del sistema de transporte masivo, tras agredir físicamente a una trabajadora de vigilancia.
De acuerdo con el reporte oficial emitido por las autoridades sobre este altercado, los detalles del caso se resumen en los siguientes puntos:
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Lugar del incidente: El ataque contra la funcionaria de seguridad de TransMilenio se registró en las instalaciones de la estación Avenida Chile.
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Actitud desafiante: El hecho generó especial indignación ciudadana e institucional debido a que, según detalló la Policía, una de las agresoras tomó con completa burla el procedimiento de captura, sin mostrar ningún tipo de arrepentimiento por la violencia ejercida.Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad
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Judicialización: Tras ser reducidas por los uniformados, ambas mujeres fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para que respondan judicialmente por las agresiones cometidas contra la operaria del sistema.
Este episodio pone nuevamente en evidencia los retos de convivencia e intolerancia al interior del transporte público de la capital, mientras las autoridades reiteran el llamado al respeto hacia el personal operativo y de seguridad que labora en las estaciones.
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