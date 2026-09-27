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    ¡A una de le dio mucha risa y hasta posó! Capturadas por agredir a una guarda de seguridad en TransMilenio

    Este episodio pone nuevamente en evidencia los retos de convivencia e intolerancia al interior del transporte público de la capital

    Publicado por: SoloDuque

    ¡A una de le dio mucha risa y hasta posó! Capturadas por agredir a una guarda de seguridad en TransMilenio

    Resumen: Este episodio pone nuevamente en evidencia los retos de convivencia e intolerancia al interior del transporte público de la capital

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    Minuto30.com .- La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la captura de dos ciudadanas involucradas en un grave hecho de intolerancia al interior del sistema de transporte masivo, tras agredir físicamente a una trabajadora de vigilancia.

    De acuerdo con el reporte oficial emitido por las autoridades sobre este altercado, los detalles del caso se resumen en los siguientes puntos:

    • Lugar del incidente: El ataque contra la funcionaria de seguridad de TransMilenio se registró en las instalaciones de la estación Avenida Chile.

    • Actitud desafiante: El hecho generó especial indignación ciudadana e institucional debido a que, según detalló la Policía, una de las agresoras tomó con completa burla el procedimiento de captura, sin mostrar ningún tipo de arrepentimiento por la violencia ejercida.

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      • posando tras agredir a empleada de transmilenio

    • Judicialización: Tras ser reducidas por los uniformados, ambas mujeres fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para que respondan judicialmente por las agresiones cometidas contra la operaria del sistema.

    Este episodio pone nuevamente en evidencia los retos de convivencia e intolerancia al interior del transporte público de la capital, mientras las autoridades reiteran el llamado al respeto hacia el personal operativo y de seguridad que labora en las estaciones.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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