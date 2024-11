Mannheim (Alemania), 15 ene (EFE).- Las selecciones de Dinamarca, vigente campeona del mundo, y de Suecia, última campeona continental, arrancarán la segunda fase con dos puntos, el máximo posible, la segunda fase del Europeo de Alemania, tras cerrar con pleno de victorias el primer turno al imponerse este lunes a Portugal (37-27) y Países Bajos (29-28), respectivamente.

Igualmente partirá su andadura en el grupo II, que se disputará en Hamburgo, con dos unidades el conjunto de Eslovenia, tras derrotar por 27-28 a Noruega, gracias a una soberbia actuación en el tramo final del encuentro del portero Urban Lesjak.

El cancerbero esloveno, que cerró el choque con un 43 por ciento de paradas tras firmar nueve intervenciones, acabó con las esperanzas de Noruega, a la que ni los seis goles de Sander Sagosen, le sirvieron para impedir arrancar la segunda fase sin puntos en su casillero.

Mucha más placida fue la jornada para Dinamarca, ganadora de los tres últimos Mundiales, que se aseguró iniciar la siguiente ronda con el máximo de puntos posibles, tras doblegar este lunes por un claro 37-27 a Portugal.

Una diferencia que nadie se podía imaginar tras los tan solo dos goles de desventaja (17-15) con la que se marchó al descanso el conjunto luso, en el que volvieron a destacar los jóvenes hermanos Martim y Kiko Costa.

Pero Portugal no pudo seguir en la segunda mitad el ritmo de los daneses, que de la mano de un extraordinario Mathias Gidsel, autor de once dianas, dejaron claro que no quieren que nada, ni nadie se interponga en su camino hacia un título continental que se les resiste desde 2012.

Un objetivo en el que tratará de hacer fracasar a Dinamarca la selección de Suecia, la vigente campeona de Europa, que contará con los mismos puntos que su vecino, tras vencer este lunes por 29-28 a los Países Bajos.

Triunfo que tuvo un nombre propio el del portero Andreas Palicka que llevó a su equipo a la victoria con tres paradas en los dos minuto finales de juego, la última a lanzamiento de Dani Daijens a falta de dos segundos para la conclusión.

Un doloroso desenlace que dejó a los Países Bajos con puntos, al igual que Portugal y Noruega, que tendrán que remontar las dos unidades en las que los aventajan Dinamarca, Suecia y Eslovenia si quieren lograr uno de dos billetes para las semifinales que se pondrán en juego en el grupo II que arrancará el próximo miércoles en Hamburgo.

