¿No hay mal que por bien no venga? Dimayor suspende la tribuna norte para el clásico entre Atlético Nacional y el DIM

Las sanciones contra Atlético Nacional no cesan. La Dimayor, a través de su Comité Disciplinario del Campeonato, ha impuesto una nueva penalidad al club antioqueño.

En esta ocasión por considerar que hubo conducta inapropiada de sus seguidores durante un partido de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2025.

La decisión sanciona al verde paisa con una fecha de suspensión parcial de la Tribuna Norte y una multa de $11.388.000.

La sanción se debe básicamente a que algunos aficionados usaron pólvora, lo raro es que en este caso el verde era visitante, cuando en otras ocasiones las responsabilidades se las han impuesto al local.

Según los informes oficiales del partido, seguidores del equipo antioqueño, ubicados en la Tribuna Norte del estadio La Independencia de Tunja, incurrieron en el empleo de pirotecnia.

Ese incidente provocó un retraso de dos minutos en el inicio del segundo tiempo, indicó el informe arbitral.

Atlético Nacional presentó descargos, argumentando que al fungir como club visitante, era «completamente imposible prevenir» la situación, ya que la logística, seguridad y requisa de aficionados eran responsabilidad exclusiva del club local, Boyacá Chicó.

El club verde rechazó cualquier grado de culpabilidad o negligencia y solicitó el archivo del procedimiento o, en su defecto, la sanción mínima, haciendo hincapié en el nulo control sobre el ingreso de los elementos prohibidos.

¿No hay mal que por bien no venga? Dimayor suspende la tribuna norte para el siguiente partido de Atlético Nacional o sea contra el DIM

El Comité Disciplinario no aceptó los argumentos de Atlético Nacional como eximente de responsabilidad.

El órgano disciplinario concluyó que el empleo de pirotecnia generó desórdenes y una afectación al normal desarrollo del partido.

La suspensión de la Tribuna Norte se deberá cumplir en la próxima fecha en la que Atlético Nacional oficie como local.

Contra esa decisión, procede el recurso de reposición ante el mismo Comité Disciplinario. Sin embargo queda en duda la posibilidad de que los hinchas del DIM puedan ir al clásico.

El siguiente partido del verde paisa por liga es contra el rival de patio, juego al que se ha permitido el ingreso de la hinchada visitante.

Los visitantes, tradicionalmente llenan la tribuna norte, misma que ha recibido la sanción.

