¿Cuándo es el clásico paisa en cuadrangulares? Dimayor reveló las dos primera fechas de los cuadrangulares

Resumen: Luego del sorteo de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025, el Grupo A (el "grupo de la muerte") quedó conformado por DIM, Atlético Nacional, América de Cali y Junior de Barranquilla, mientras que el Grupo B incluye a Deportes Tolima, Atlético Bucaramanga, Fortaleza e Independiente Santa Fe. La primera fecha se jugará entre el martes 18 y el jueves 20 de noviembre, destacando los partidos Junior vs. DIM y Atlético Nacional vs. América de Cali. La segunda fecha se llevará a cabo el sábado 22 y domingo 23 de noviembre, con el esperado Clásico Paisa entre DIM y Atlético Nacional jugándose el domingo 23 de noviembre a las 5:45 p.m. en el Atanasio Girardot.
Luego del sorteo de la Liga BetPlay II-2025 realizado en la noche anterior, en donde quedaron conformados los dos grupos, la Dimayor reveló las fechas de los primeros juegos.
Como informó Minuto30, el grupo A, o llamado grupo de la muerte, quedó integrado por el DIM como cabeza de grupo, Atlético Nacional, América de Cali y Junior de Barranquilla.
Por otra parte, el grupo B quedó integrado por Deporte Tolima, cabeza de grupo y Atlético Bucaramanga, Fortaleza e Independiente Santa Fe.
Así las cosas, la primera fecha arrancará el martes 18 de noviembre con el partido de Fortaleza recibiendo a Deportes Tolima a las 6:30 de la tarde.
El miércoles 19 de noviembre se jugarán dos partidos más. En el Metropolitano de Barranquilla, Junior recibe al DIM desde las 8:30 de la noche.
El otro juego del miércoles, 19 de noviembre, será el de Atlético Bucaramanga recibiendo a Independiente Santa Fe desde las 6:30 de la tarde en el Americo Montanini.
Finalmente el último partido de la primera fecha de los cuadrangulares, será el de Atlético Nacional recibiendo a América de Cali en un nuevo clásico del pais.-
Por su parte la segunda fecha de los cuadrangulares, que lleva con clásico montañero a bordo, también tiene fecha y horario en el calendario.
Arrancará el sábado 22 de noviembre en el estadio El Campín de Bogotá recibiendo a Fortaleza desde las 5 de la tarde.
El mismo sábado, Deportes Tolima recibe a Atlético Bucaramanga en el Manuel Murillo Toro desde las 7:30 de la noche.
El domingo llega el clásico paisa siendo local el DIM que recibe a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot desde las 5:45 de la tarde.
Finalmente la segunda fecha de los cuadrangulares termina con América de Cali recibiendo en el Pascual Guerrero recibiendo a Junior de Barranquilla.
