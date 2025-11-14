Luego del sorteo de la Liga BetPlay II-2025 realizado en la noche anterior, en donde quedaron conformados los dos grupos, la Dimayor reveló las fechas de los primeros juegos.

Como informó Minuto30, el grupo A, o llamado grupo de la muerte, quedó integrado por el DIM como cabeza de grupo, Atlético Nacional, América de Cali y Junior de Barranquilla.

Por otra parte, el grupo B quedó integrado por Deporte Tolima, cabeza de grupo y Atlético Bucaramanga, Fortaleza e Independiente Santa Fe.

Así las cosas, la primera fecha arrancará el martes 18 de noviembre con el partido de Fortaleza recibiendo a Deportes Tolima a las 6:30 de la tarde.

El miércoles 19 de noviembre se jugarán dos partidos más. En el Metropolitano de Barranquilla, Junior recibe al DIM desde las 8:30 de la noche.

El otro juego del miércoles, 19 de noviembre, será el de Atlético Bucaramanga recibiendo a Independiente Santa Fe desde las 6:30 de la tarde en el Americo Montanini.

¿Cuándo es el clásico paisa en cuadrangulares? Dimayor reveló las dos primera fechas de los cuadrangulares

Finalmente el último partido de la primera fecha de los cuadrangulares, será el de Atlético Nacional recibiendo a América de Cali en un nuevo clásico del pais.-

Por su parte la segunda fecha de los cuadrangulares, que lleva con clásico montañero a bordo, también tiene fecha y horario en el calendario.

Arrancará el sábado 22 de noviembre en el estadio El Campín de Bogotá recibiendo a Fortaleza desde las 5 de la tarde.

El mismo sábado, Deportes Tolima recibe a Atlético Bucaramanga en el Manuel Murillo Toro desde las 7:30 de la noche.

El domingo llega el clásico paisa siendo local el DIM que recibe a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot desde las 5:45 de la tarde.

Finalmente la segunda fecha de los cuadrangulares termina con América de Cali recibiendo en el Pascual Guerrero recibiendo a Junior de Barranquilla.

Más noticias de la Liga BetPlay