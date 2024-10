Dimayor ratifica sanción a Atlético Nacional… pero que puede seguir apelando

Minuto30.com .- La reciente Resolución 086 de Dimayor ha confirmado la sanción de seis fechas impuesta a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, así como darle los puntos del partido a Junior. Pero le da la opción de seguir apelando ambos fallos ente otras instancias.

Esta decisión ha generado reacciones entre los aficionados y miembros del club, ya que Atlético Nacional tiene la posibilidad de apelar ambas determinaciones, lo que podría abrir la puerta a futuros cambios.

El club ahora enfrenta un período crítico mientras considera sus opciones legales, en medio de una temporada llena de desafíos. Los hinchas estarán atentos a cómo se desarrollan los acontecimientos en los próximos días.

Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

Encuentre acá la Resolución Completa

RESOLUCIÓN No. 086 de 2024 del 11 de Octubre de 2024 Por la cual se imponen unas sanciones

Artículo 1°- Recurso de reposición formulado por el Club Atlético Nacional S.A. (“Atlético Nacional”) contra el artículo 3° de la Resolución No. 080 de 2024. (páginas 1 a la 19):

RESUELVE

1. No reponer la decisión contenida el artículo 3° de la Resolución No. 080 de 2024, por las razones expuestas en la presente providencia.

2. No acceder a las pretensiones del club Atlético Nacional S.A.

3. Conceder el recurso de apelación ante la Comisión Disciplinaria de la DIMAYOR.

Artículo 2°. – Recurso de reposición formulado por el Club Atlético Nacional S.A. (“Atlético Nacional”) contra el artículo 4° de la Resolución No. 080 de 2024. (páginas 19 a la 39)

RESUELVE

1. No reponer la decisión contenida el artículo 4° de la Resolución No. 080 de 2024, por las razones expuestas en la presente providencia.

2. No acceder a las pretensiones del Club Atlético Nacional S.A.

3. Conceder el recurso de apelación ante la Comisión Disciplinaria de la DIMAYOR.

Aquí más Noticias de Atlético Nacional