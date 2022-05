En la tarde del viernes, 6 de mayo, Independiente Medellín a través de un comunicado oficial informó que no viajará a Montería para el encuentro frente a Jaguares, sin que Dimayor haga oficial una decisión acerca del partido. El que sí la oficializó fue Win Sports.

Este canal de TV que tenía programada la transmisión oficial del duelo, habló del tema en uno de sus programas. La periodista Vanessa Palacio fue quien leyó el comunicado en medio de la emisión de un programa.

“Le informamos a nuestros televidentes que el partido programado para la Fecha 19 entre Jaguares e Independiente Medellín que se jugará el 7 de mayo de 2022 no será transmitido por nuestra señal debido a que la situación de orden público presentada actualmente en la zona, imposibilita la llegada de la Unidad Móvil a la sede de este compromiso y no garantiza la plena seguridad de los colaboradores de nuestro equipo técnico, periodístico y de producción designados para la transmisión de este partido”.

“Para Win Sports lo más importante es preservar la integridad de todo nuestro personal de manera preventiva, razón que nos ha motivado a tomar esta decisión. Agradecemos a todos su comprensión”, concluyó el escrito.

Le puede interesar

Pese a las decisiones tomadas por parte de Medellín y Win Sports, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, se refirió al tema y sus declaraciones no coinciden con las del equipo y el canal.

A través de una entrevista en Blu Radio, el mandatario manifestó: “Es una situación difícil y lamentable desde el punto de vista de lo que se cuenta. Vamos a ver qué decisión tomamos desde la seguridad de los jugadores, también tenemos que entender su miedo. De todas maneras estuve en contacto con el alcalde y me garantizó la seguridad en una carta. Estamos evaluando la situación para ver qué es mejor”.

“Cada uno es dueño de su propio miedo. No puedo obligar a que viajen. No le diría a Medellín que viajara si tuviera una información contraria. Hay que tomar la decisión lo antes posible. La hora del partido será de día si el alcalde me dice de día. Ya nos han pedido en otras ciudades también y no solo en Montería. Yo tomo decisiones sobre versiones oficiales del orden público. Si las garantías están dadas, el partido se jugará en Montería, no hay otra posibilidad. Es un tema delicado y lo entiendo perfectamente. No hay que adelantarnos a lo que está sucediendo”, agregó Jaramillo.

Al finalizar el presidente puntualizó: “Todos sabemos cuáles son las consecuencias y cuáles son las responsabilidades que asumimos cuando ponemos las reglas del campeonato. Si ellos siguen con miedo, no puedo obligarlos a viajar a Montería. La idea es que los puntos se ganen en la cancha, que temas como estos los tratemos con seriedad”.

Tras las declaraciones del mandatario de la Dimayor, por ahora sigue en pie el encuentro entre Jaguares y Medellín, el cual según las redes sociales de estos organizadores, continúa programado para este sábado, 7 de mayo, a partir de las 8:15 de la noche en Montería.

⚽ ¿Sábado de fútbol? Claro que sí🙌

prepárate para vivir la #LigaBetPlayDIMAYOR I – 2022 Llegan los goles, gambetas y atajadas. 🥳🏟 pic.twitter.com/2klhE1QPcn — DIMAYOR (@Dimayor) May 7, 2022

📅 Comunicado de Win Sports en relación al partido entre Jaguares y DIM por la fecha 19 de Liga Betplay.#LoMejorDeLaFecha pic.twitter.com/JO22JibqCu — Win Sports TV (@WinSportsTV) May 7, 2022