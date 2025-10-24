La DIMAYOR ha puesto fecha a la emoción: Así se jugarán las semifinales de la Copa Betplay

Resumen: Se espera una alta afluencia de público y gran expectativa en ambos cruces donde Antioquia asegura al menos una plaza en la final
Minuto30.com .- Este viernes 24 de octubre se confirmó la programación oficial de los partidos de ida y vuelta de las semifinales de la Copa BetPlay DIMAYOR 2025. Los aficionados se preparan para dos duelos históricos que definirán a los finalistas del torneo.
La primera jornada se jugará en una doble programación el jueves 6 de noviembre, destacando el cruce regional en Antioquia:
Los partidos de vuelta se disputarán en un único horario estelar el miércoles 12 de noviembre, a las 8:00 p.m., definiendo a los dos clubes que lucharán por el título:
Se espera una alta afluencia de público y gran expectativa en ambos cruces donde Antioquia asegura al menos una plaza en la final.
