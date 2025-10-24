Minuto30
  • La DIMAYOR ha puesto fecha a la emoción: Así se jugarán las semifinales de la Copa Betplay

    Copa Betplay
    Tres equipos antioqueños hacen parte de la semifinal de la Copa Betplay
    Resumen: Se espera una alta afluencia de público y gran expectativa en ambos cruces donde Antioquia asegura al menos una plaza en la final

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Este viernes 24 de octubre se confirmó la programación oficial de los partidos de ida y vuelta de las semifinales de la Copa BetPlay DIMAYOR 2025. Los aficionados se preparan para dos duelos históricos que definirán a los finalistas del torneo.

    Partidos de IDA: Jueves 6 de Noviembre

    La primera jornada se jugará en una doble programación el jueves 6 de noviembre, destacando el cruce regional en Antioquia:

    • Envigado vs. Deportivo Independiente Medellín (DIM):
      • Hora: 3:00 p.m.
      • Estadio: Polideportivo Sur (Envigado).
    • Atlético Nacional vs. América de Cali:
      • Hora: 7:30 p.m.
      • Estadio: Atanasio Girardot (Medellín).

    Partidos de VUELTA: Miércoles 12 de Noviembre

    Los partidos de vuelta se disputarán en un único horario estelar el miércoles 12 de noviembre, a las 8:00 p.m., definiendo a los dos clubes que lucharán por el título:

    • Deportivo Independiente Medellín (DIM) vs. Envigado:
      • Hora: 8:00 p.m.
      • Estadio: Atanasio Girardot (Medellín).
    • América de Cali vs. Atlético Nacional:
      • Hora: 8:00 p.m.
      • Estadio: Pascual Guerrero (Cali).

    Se espera una alta afluencia de público y gran expectativa en ambos cruces donde Antioquia asegura al menos una plaza en la final.

    Foto: Dimayor

    Foto: Dimayor

    Foto: Dimayor

