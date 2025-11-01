Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • Así quedaron los cambios aprobados por Dimayor, luego que Chicó se quedara sin estadio para enfrentar a América

    • Así quedaron los cambios aprobados por Dimayor, luego que Chicó se quedara sin estadio para enfrentar a América

    Así quedaron los cambios aprobados por Dimayor, luego que Chicó se quedara sin estadio para enfrentar a América
    Dimayor reestructura Liga BetPlay y Copa 2025: aplaza fecha 19 y adelanta semifinales de la Copa, tras el problema de estadio de Boyacá Chicó contra América. Foto: Boyacá Chicó
    Compartir:
    • Así quedaron los cambios aprobados por Dimayor, luego que Chicó se quedara sin estadio para enfrentar a América

    Resumen: La Dimayor anunció una reestructuración significativa del calendario de la Liga BetPlay II-2025 y la Copa BetPlay 2025 debido a que Boyacá Chicó no consiguió un estadio para su partido contra América de Cali. Como resultado directo y para garantizar el "juego limpio", se decidió aplazar la totalidad de la fecha 19 de la Liga, mientras que las semifinales de la Copa BetPlay se adelantaron para jugarse el 2 y 3 de noviembre. El partido crucial entre Boyacá Chicó y América se jugará el 6 de noviembre. Con esta reorganización, la fecha 19 de la Liga se disputará el fin de semana del 7 al 9 de noviembre, y la última fecha de la fase 'Todos contra Todos' (fecha 20) tendrá lugar entre el 12 y 13 de noviembre.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Dimayor comunicó oficialmente las modificaciones significativas en el calendario de la Liga BetPlay II-2025 y la Copa BetPlay 2025.

    Esto, como consecuencia directa de la decisión adoptada por la Comisión Local de Bogotá respecto al partido entre Boyacá Chicó y América de Cali.

    Pese a los «esfuerzos realizados para conseguir un estadio alterno en todo el país», una gestión que, según la entidad, no tuvo éxito, la Dimayor se vio forzada a reorganizar las próximas jornadas para garantizar la finalización de los torneos.

    La reestructuración afectó directamente las últimas fechas de la Liga y las Semifinales de la Copa.

    Así quedaron los cambios aprobados por Dimayor, luego que Chicó se quedara sin estadio para enfrentar a América

    Como lo informó Minuto30, tuvo que ser aplazada la totalidad de la fecha 19 de la Liga, bajo el argumento de juego limpio.

    En ese mismo sentido se indicó que las semifinales de la Copa fue adelantada. Atlético Nacional contra América de Cali para el domingo 2 de noviembre y Envigado contra el DIM para el lunes festivo 3 de noviembre.

    En ese mismo sentido se confirmó que el partido que generó todo el revolcón, Boyacá Chicó vs. América, se jugará el día 6 de noviembre.

    La fecha 19 de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025 se jugará el fin de semana del 7, 8 y 9 de noviembre.

    Y finalmente, la fecha 20, correspondiente a la última de la fase de ‘Todos contra Todos’, se disputará entre los días 12 y 13 de noviembre.

    Más noticias de la Liga BetPlay

    Noticias relacionadas

    ¡Millonarios a vacaciones! Los embajadores quedaron eliminados de la Liga

    ¡Pasto también aprovechó! Arrancó la fecha 18 con victoria sobre Pereira que jugó con los sub-20

    ¡Qué trepada! Atlético Nacional ahora va por el punto invisible: Así quedó la tabla de posiciones

    ¡Recta final! Este viernes arranca la fecha 17 de la Liga BetPlay

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¡A conquistar la gloria! Inicia la venta de combos para acompañar al DIM en su camino a la final de Copa y Liga

    ¡A conquistar la gloria! Inicia la venta de combos para acompañar al DIM en su camino a la final de Copa y Liga

    ¡A llenar el Atanasio para el clásico! Atlético Nacional puso en venta las boletas para el juego contra América de Cali

    ¡A llenar el Atanasio para el clásico! Atlético Nacional puso en venta las boletas para el juego contra América de Cali

    ¡No veo penal, yo si veo patada! Revelan los audios del VAR del polémico penal a favor de Atlético Nacional

    ¡No veo penal, yo si veo patada! Revelan los audios del VAR del polémico penal a favor de Atlético Nacional

    ¡Marquen calendario! El “Festival Hincha Verdolaga” se reprograma

    ¡Marquen calendario! El “Festival Hincha Verdolaga” se reprograma

    ¿Qué quiso decir? Presidente del Club Llaneros encendió las redes sociales tras la goleada de Atlético Nacional

    ¿Qué quiso decir? Presidente del Club Llaneros encendió las redes sociales tras la goleada de Atlético Nacional


    [grupos] [fixture items="7"]