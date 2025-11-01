La Dimayor comunicó oficialmente las modificaciones significativas en el calendario de la Liga BetPlay II-2025 y la Copa BetPlay 2025.

Esto, como consecuencia directa de la decisión adoptada por la Comisión Local de Bogotá respecto al partido entre Boyacá Chicó y América de Cali.

Pese a los «esfuerzos realizados para conseguir un estadio alterno en todo el país», una gestión que, según la entidad, no tuvo éxito, la Dimayor se vio forzada a reorganizar las próximas jornadas para garantizar la finalización de los torneos.

La reestructuración afectó directamente las últimas fechas de la Liga y las Semifinales de la Copa.

Así quedaron los cambios aprobados por Dimayor, luego que Chicó se quedara sin estadio para enfrentar a América

Como lo informó Minuto30, tuvo que ser aplazada la totalidad de la fecha 19 de la Liga, bajo el argumento de juego limpio.

En ese mismo sentido se indicó que las semifinales de la Copa fue adelantada. Atlético Nacional contra América de Cali para el domingo 2 de noviembre y Envigado contra el DIM para el lunes festivo 3 de noviembre.

En ese mismo sentido se confirmó que el partido que generó todo el revolcón, Boyacá Chicó vs. América, se jugará el día 6 de noviembre.

La fecha 19 de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025 se jugará el fin de semana del 7, 8 y 9 de noviembre.

Y finalmente, la fecha 20, correspondiente a la última de la fase de ‘Todos contra Todos’, se disputará entre los días 12 y 13 de noviembre.

La ́ ́ – , se permite informar a la opinión pública que como consecuencia de la decisión adoptada por parte de la Comisión Local de Bogotá sobre el partido @BCHICOFCOFICIAL y… pic.twitter.com/zqPi4U2RzR — DIMAYOR (@Dimayor) October 30, 2025

Más noticias de la Liga BetPlay