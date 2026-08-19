Resumen: La Asamblea Extraordinaria determinó modificar el formato del torneo alterno para alivianar el calendario tras las recientes emergencias en el país. Por su parte, la Liga BetPlay II-2026 mantendrá su sistema de competencia original.

DIMAYOR anuncia cambios en la Copa BetPlay: Octavos y Cuartos de final se jugarán a partido único

En medio de las actuales circunstancias que atraviesa el país, la División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR) llevó a cabo este miércoles 19 de agosto una Asamblea Extraordinaria con los clubes afiliados. El objetivo principal fue evaluar el impacto de la coyuntura nacional en el calendario deportivo y tomar decisiones que garanticen la viabilidad y culminación de los torneos en curso.

Tras el análisis de la programación, los directivos llegaron a un consenso para realizar ajustes estratégicos en las competiciones del Fútbol Profesional Colombiano (FPC).

Las decisiones de la Asamblea

Para garantizar un manejo responsable y equilibrado del calendario sin afectar el bienestar de los planteles, la DIMAYOR confirmó las siguientes determinaciones oficiales:

Liga BetPlay II-2026 sin alteraciones: Se mantiene el formato vigente del torneo de primera división, dando continuidad al sistema de competencia y a las fases establecidas desde el inicio del campeonato.

Modificación en la Copa BetPlay: El torneo que reúne a los equipos de la ‘A’ y la ‘B’ sufrirá un recorte en su formato. Las fases de Octavos de Final y Cuartos de Final se disputarán a partido único .

Fases finales: Los compromisos correspondientes a la Semifinal y la Gran Final se mantendrán bajo el formato tradicional de partidos de ida y vuelta.

¿Cómo se definirá la localía en los partidos únicos?

Ante la eliminación de los partidos de vuelta en las fases de Octavos y Cuartos, la DIMAYOR estableció una regla clara para definir qué equipo tendrá la ventaja de jugar en condición de local, respetando el reglamento original de la competición:

Liga vs. Torneo: Si la llave enfrenta a un equipo de la primera división (Liga) contra uno de la segunda división (Torneo), será local el equipo de la segunda categoría. Liga vs. Liga: Si el enfrentamiento se da entre dos escuadras de la primera división, el local será aquel club que haya quedado mejor ubicado en la tabla de reclasificación del primer semestre.

La DIMAYOR concluyó su comunicado reiterando que estas medidas buscan contribuir a la adecuada organización de las competencias y garantizar el espectáculo deportivo frente a la contingencia nacional.