¿El DIM ganará? Titulares del ‘Poderoso’ para recibir a Junior: Una victoria los manda a la Libertadores

Resumen: El director técnico del Independiente Medellín (DIM), Alejandro Restrepo, ha revelado la nómina titular para enfrentar al Junior en el estadio Atanasio Girardot, en un partido crucial programado para este lunes festivo, 8 de diciembre, a las 5:15 p.m. El 'Poderoso' necesita imperativamente la victoria para asegurar su clasificación a la Copa Libertadores, aunque un triunfo suyo también favorecería al Atlético Nacional en su camino hacia la final. La formación anunciada incluye a Éder Chaux en el arco, una defensa con Esneyder Mena, Kevin Mantilla, José Ortiz y Juan David Arizala, un mediocampo con Léider Berrio y Jaime Alvarado, y el ataque liderado por Alexis Serna, Jarlan Barrera, Brayan León y Francisco Fydriszewski.
Alejandro Restrepo, técnico del DIM, anunció los titulares con los que recibirán a Junior en el estadio Atanasio Girardot.
El rojo de la montaña necesita una victoria para meterse a la Copa Libertadores, sin embargo, un triunfo suyo sería un empujón al verde paisa hacia la final.
El DIM formará con Éder Chaux, Esneyder Mena, Kevin Mantilla, José Ortiz, Juan David Arizala, Léider Berrio y Jaime Alvarado.
Igualmente serán titulares Alexis Serna, Jarlan Barrera, Brayan León y Francisco Fydriszewski.
El partido será desde las 5:15 de la tarde de este lunes festivo, 8 diciembre, desde 5:15 de la tarde.
December 8, 2025
