Salvador Ichazo puso fin a su etapa con el Deportivo Pereira tras publicar un emotivo mensaje de despedida dirigido a la hinchada “matecaña”.

Sigue al canal de WhatsApp del DIM

El guardameta uruguayo, quien portó la cinta de capitán, expresó su orgullo por haber defendido los colores del club y aseguró irse con la tranquilidad de haberlo entregado todo en la cancha.

En sus palabras finales, manifestó su deseo de que el equipo supere sus dificultades actuales para que la afición vuelva a disfrutar del “Grande Matecaña”.

A pesar del cariño manifestado por el jugador, su salida estuvo marcada por la tensión administrativa.

¡El nuevo portero del DIM! Salvador Ichazo se despidió de los hinchas matecañas

Según se informó, el portero de 33 años decidió renunciar a la institución debido a la falta de pagos, una situación que precipitó el fin de su ciclo en la capital de Risaralda.

Esta baja representa una pérdida significativa para el esquema del Pereira, donde Ichazo se había consolidado como un referente y líder dentro del vestuario.

El futuro del uruguayo ya está definido y seguirá en el fútbol colombiano, pero esta vez luciendo los colores del Independiente Medellín.

De acuerdo con el periodista Pipe Sierra, el arquero se convertirá en el nuevo refuerzo del “Poderoso”, equipo con el que firmaría un contrato por dos años, vinculándolo a la institución antioqueña hasta diciembre de 2027.

Más noticias del Deportivo Independiente Medellín