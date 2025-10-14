El DIM visitó a Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales, como el mejor equipo de todo el año y en cancha, bajo la intensa lluvia lo dejó ratificado.

Sigue al canal de WhatsApp del DIM

Los dirigidos por Hernán Darío ‘el arriero’ Herrera, incluso se alcanzaron a ilusionar con meterse al deseado grupo de los 8 de la Liga BetPlay II-2025.

La ilusión del ‘blanco blanco’ empezó al minuto 22 cuando Jefry Zapata fue asistido por Deinner Quiñones, para convertir el gol con el que abrieron el marcador.

Con ese 1-0 todo era alegría en el estadio de Manizales, sin embargo, lo que vendría sería un duro golpe de realidad a manos del mejor equipo del 2025, según la tabla de reclasificación.

Y es que al minuto 30, Brayan León abrió lo que sería una época goleada en condición de visitante a favor de los antioqueños.

Y antes de que se acabara la primera mitad, Brayan León, asistido por Francisco Fydriszewski, marcó su doblete y puso arriba al ‘Poderoso’.

¡El DIM sin piedad! Con goleada, el ‘Poderoso’ prácticamente sacó de competencia a Once Caldas

Ya montado en el marcador, Once Caldas nunca pudo darle vuelta al marcador, en evidencia quedó que es Dayro-dependiente, pues ante las falencias defensivas del DIM, no pudo aprovechar.

En la segunda parte, Fydriszewski, que ya había realizado una asistencia, se encargó de marcar el 3-1, tras la asistencia de Brayan León que le devolvió favores.

Pero falta más. Al minuto 67, el encargado de convertir fue Léider Berrio que, tras ser asistido de nuevo por Fydriszewski, convirtió el 4-1.

El golpe contundente llegó al minuto 88 cuando Diego Moreno marcó el 5-1, para sellar una noche épica, con remontada incluida y sellando su sostenimiento en la parte alta de la tabla.

El DIM es cuarto en la tabla de posiciones con 27 puntos, matemáticamente a 3 de quedar inscrito en el aclamado grupo de los 8.

Por su parte Once Caldas quedó complicado para meterse al grupo de los 8, aunque con 19 puntos está a solo uno de la octava casilla, el calendario les mete presión.

El ‘Arriero’ que ha sido permanentemente empujado para que abandone la dirección técnica del ‘blanco blanco’, dijo que confían en que clasificarán a los cuadrangulares.

Más noticias del Deportivo Independiente Medellín