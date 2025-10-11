Minuto30
    ¿Cuándo juega el DIM? El ‘Poderoso’ visitará a Once Caldas en la fecha 15
    Alejandro Restrepo y sus dirigidos del DIM se alistan para un duelo durísimo por la fecha 15 de la Liga ante Once Caldas. Foto: DIM
    Resumen: El Deportivo Independiente Medellín (DIM), dirigido por Alejandro Restrepo, se prepara para enfrentar a Once Caldas en Manizales por la fecha 15 de la Liga BetPlay el lunes festivo, 13 de octubre, a las 5:15 p.m., buscando los 3 puntos que lo mantengan en los primeros puestos (actualmente 5to con 24 puntos) tras una derrota inesperada ante Águilas Doradas; por su parte, el Once Caldas, bajo el mando de Hernán Darío Herrera y décimo en la tabla, llega encendido y necesitado de una victoria para ingresar al grupo de los 8, después de enfocarse en la Liga tras su eliminación de la Sudamericana y obtener resultados positivos recientes.

    El DIM, se prepara para visitar a Once Caldas el equipo de Hernán Darío el ‘Arriero’ Herrera que busca meterse al grupo de los 8 de la Liga BetPlay.

    El conjunto dirigido por Alejandro Restrepo llega a Manizales en la casilla 5 con 24 puntos y con la misión de sumar 3 puntos que los mantenga arriba en la tabla de posiciones.

    Al compromiso, el Equipo del Pueblo llega luego de ser derrotado en el estadio Polideportivo Sur de Envigado por Águilas Doradas 2-1.

    Ese resultado, para muchos inesperado pues ante los del oriente antioqueño el DIm era favorito, encendió las alarmas de los hinchas.

    Por su parte, por Liga, Once Caldas llega a este compromiso siendo décimo en la tabla de posiciones y necesitando una victoria para aspirar meterse al grupo de los 8.

    El blanco blanco, luego de quedar eliminado de la Copa Sudamericana, enfocó baterías en las Liga para alcanzar el primer objetivo que es meterse a los 8.

    Después de ser eliminado de la Sudamericana, Once Caldas goleó a Boyacá Chicó 5-2, al pasto 4-0 y derrotó La Equidad 1-0, cayendo solo contra Atlético Nacional, pero por Copa BetPlay.

    En ese sentido, el ‘Poderoso’ se va a encontrar con un equipo encendido y necesitado de una victoria, lo que promete un duelo emocionante en el Palogrande.

    El partido en el máximo escenario futbolero de los manizalitas será el lunes festivo, 13 de octubre, desde las 5:15 de la tarde.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

