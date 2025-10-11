El DIM, se prepara para visitar a Once Caldas el equipo de Hernán Darío el ‘Arriero’ Herrera que busca meterse al grupo de los 8 de la Liga BetPlay.

Sigue al canal de WhatsApp del DIM

El conjunto dirigido por Alejandro Restrepo llega a Manizales en la casilla 5 con 24 puntos y con la misión de sumar 3 puntos que los mantenga arriba en la tabla de posiciones.

Al compromiso, el Equipo del Pueblo llega luego de ser derrotado en el estadio Polideportivo Sur de Envigado por Águilas Doradas 2-1.

Ese resultado, para muchos inesperado pues ante los del oriente antioqueño el DIm era favorito, encendió las alarmas de los hinchas.

Por su parte, por Liga, Once Caldas llega a este compromiso siendo décimo en la tabla de posiciones y necesitando una victoria para aspirar meterse al grupo de los 8.

¿Cuándo juega el DIM? El ‘Poderoso’ visitará a Once Caldas en la fecha 15

El blanco blanco, luego de quedar eliminado de la Copa Sudamericana, enfocó baterías en las Liga para alcanzar el primer objetivo que es meterse a los 8.

Después de ser eliminado de la Sudamericana, Once Caldas goleó a Boyacá Chicó 5-2, al pasto 4-0 y derrotó La Equidad 1-0, cayendo solo contra Atlético Nacional, pero por Copa BetPlay.

En ese sentido, el ‘Poderoso’ se va a encontrar con un equipo encendido y necesitado de una victoria, lo que promete un duelo emocionante en el Palogrande.

El partido en el máximo escenario futbolero de los manizalitas será el lunes festivo, 13 de octubre, desde las 5:15 de la tarde.

Más noticias del Deportivo Independiente Medellín