El guardameta uruguayo Washington Aguerre estaría viviendo sus últimas horas como jugador del Independiente Medellín.

Sigue al canal de WhatsApp del DIM

Tras conocerse el firme interés de Peñarol por recuperar al portero para la temporada 2026, los rumores indican que el partido de este miércoles por la noche sería su última aparición con la camiseta del ‘Poderoso’.

Las directivas de ambos clubes ya han iniciado conversaciones formales que, según fuentes cercanas, avanzan a paso firme hacia un acuerdo definitivo para el regreso del golero a su país natal.

La intención del “Carbonero” es asegurar la presencia de Aguerre en su arco lo antes posible, apostando por un jugador que ya conoce la interna del club y que goza de gran aprecio en la institución charrúa.

¿Del DIM a Peñarol? Washington Aguerre jugaría su último partido con el ‘Poderoso’

Las negociaciones se han intensificado en los últimos días, buscando cerrar los detalles contractuales que permitan al arquero desvincularse del equipo colombiano y sumarse al proyecto deportivo del gigante uruguayo para el próximo año.

Sin embargo, el posible retorno de Aguerre a Peñarol no está libre de complicaciones reglamentarias.

El portero arrastra una sanción pendiente de dos partidos en torneos de la CONMEBOL, producto de su expulsión frente a Botafogo en las semifinales de la Copa Libertadores 2024.

Este castigo disciplinario deberá ser cumplido por el guardameta en cualquier competencia internacional que dispute con su nuevo equipo, un factor que el cuerpo técnico aurinegro ya tiene en cuenta para su planificación.

Más noticias de Deporte