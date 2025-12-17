¿Del DIM a Peñarol? Washington Aguerre jugaría su último partido con el ‘Poderoso’

Minuto30
    Washington Aguerre dejaría el DIM para regresar a Peñarol en 2026, y el juego de esta noche sería el último con el 'Poderoso'. Foto: DIM
    Resumen: El guardameta uruguayo Washington Aguerre está cerca de finalizar su etapa en el Independiente Medellín para concretar su regreso a Peñarol de cara a la temporada 2026. Tras intensas negociaciones entre ambos clubes, se espera que el portero dispute este miércoles su último partido con el "Poderoso" antes de unirse al proyecto deportivo del conjunto charrúa. Pese al entusiasmo por su retorno, el club aurinegro deberá gestionar una sanción pendiente de dos partidos en torneos de la CONMEBOL que el jugador arrastra desde la edición anterior de la Copa Libertadores.

    El guardameta uruguayo Washington Aguerre estaría viviendo sus últimas horas como jugador del Independiente Medellín.

    Tras conocerse el firme interés de Peñarol por recuperar al portero para la temporada 2026, los rumores indican que el partido de este miércoles por la noche sería su última aparición con la camiseta del ‘Poderoso’.

    Las directivas de ambos clubes ya han iniciado conversaciones formales que, según fuentes cercanas, avanzan a paso firme hacia un acuerdo definitivo para el regreso del golero a su país natal.

    La intención del “Carbonero” es asegurar la presencia de Aguerre en su arco lo antes posible, apostando por un jugador que ya conoce la interna del club y que goza de gran aprecio en la institución charrúa.

    Las negociaciones se han intensificado en los últimos días, buscando cerrar los detalles contractuales que permitan al arquero desvincularse del equipo colombiano y sumarse al proyecto deportivo del gigante uruguayo para el próximo año.

    Sin embargo, el posible retorno de Aguerre a Peñarol no está libre de complicaciones reglamentarias.

    El portero arrastra una sanción pendiente de dos partidos en torneos de la CONMEBOL, producto de su expulsión frente a Botafogo en las semifinales de la Copa Libertadores 2024.

    Este castigo disciplinario deberá ser cumplido por el guardameta en cualquier competencia internacional que dispute con su nuevo equipo, un factor que el cuerpo técnico aurinegro ya tiene en cuenta para su planificación.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

