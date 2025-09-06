Alianza entre DIM y Parceros: un gol por la transformación social en Medellín

Resumen: En un esfuerzo por utilizar el fútbol como una herramienta para la inclusión social, el Independiente Medellín (DIM) se ha asociado con el programa social "Parceros" de la Alcaldía de Medellín. El acuerdo busca ofrecer oportunidades de desarrollo y empleo a jóvenes vulnerables. A través de esta colaboración, un grupo inicial de 12 jóvenes trabajará en el estadio en roles como la orientación a los aficionados y el apoyo en ventas, mientras que simultáneamente reciben una formación integral en logística de eventos y servicio al cliente. Esta iniciativa, con una duración de un año, tiene como objetivo proporcionar a los jóvenes habilidades valiosas y abrirles puertas para su futuro, destacando el potencial del fútbol para generar un impacto social positivo.
En un acto significativo en el Estadio Atanasio Girardot, el Independiente Medellín (DIM) y el programa social “Parceros” de la Alcaldía de Medellín sellaron un acuerdo que busca transformar la vida de jóvenes vulnerables a través del fútbol.
Esta colaboración pionera es un claro ejemplo de cómo el sector privado y las iniciativas gubernamentales pueden unirse para crear oportunidades reales de formación y empleo.
Liderado por la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el programa Parceros acompaña a jóvenes en riesgo de exclusión o violencia, proporcionándoles herramientas para construir un futuro digno.
Con esta alianza, el DIM pone su plataforma deportiva al servicio de esta causa, demostrando que el fútbol es mucho más que un deporte, “es una poderosa herramienta de inclusión y desarrollo social”.
Inicialmente, 12 jóvenes de Parceros se vincularán al club para desempeñar roles estratégicos durante los días de partido.
Estos jóvenes no solo trabajarán, sino que también se formarán en áreas clave como Tropa DIM Plus: Orientarán a los hinchas sobre boletería, el uso de la app del club y otros servicios.
Logísticos Comerciales: Apoyarán en puntos de venta y activaciones, gestionando filas y atendiendo al público.
Guías de la Experiencia DIM, encargados de acompañar en el recorrido turístico del estadio, enriqueciendo la vivencia de los asistentes.
Más allá de la experiencia laboral, los participantes recibirán una formación integral en logística de eventos, atención al cliente y manejo de tecnología.
Este proceso formativo será complementado con acompañamiento psicosocial y certificación de las competencias adquiridas, asegurando que cada joven salga con habilidades valiosas para el futuro.
María Paulina Patiño, directora de Parceros, destacó la importancia de esta unión: «La articulación con el sector privado es clave para que estrategias como Parceros tengan un impacto real. Celebramos que el DIM se sume a esta apuesta por la transformación social.»
Por su parte, Dania Giraldo, vicepresidenta del DIM, reafirmó el compromiso del club: «El fútbol tiene un enorme potencial para generar impacto social”.
Adicionalmente, agregó que “esta alianza nos permite abrir puertas, formar jóvenes y contribuir al desarrollo de nuestra ciudad desde nuestra esencia deportiva.”
El acuerdo tiene una duración inicial de un año, con la expectativa de que este modelo pueda ser replicado en otras instituciones deportivas y culturales de la ciudad.
Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.