Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¡El rojo quiere ganarle otro título al verde! Titulares del DIM para enfrentar a Atlético Nacional

    • ¡El rojo quiere ganarle otro título al verde! Titulares del DIM para enfrentar a Atlético Nacional

    ¡El rojo quiere ganarle otro título al verde! Titulares del DIM para enfrentar a Atlético Nacional
    Alejandro Restrepo confirmó el once titular del DIM para enfrentar a Atlético Nacional por el pase a la final de Copa. Foto: DIM
    Compartir:

    • Alejandro Restrepo, técnico del DIM, anunció el once titular con el que enfrentarán a Atlético Nacional en el juego de vuelta de la Copa BetPlay.

    Sigue al canal de WhatsApp del DIM

    El rojo de la montaña formará con Washington Aguerre, Kevin Mantilla, José Ortiz y Daniel Londoño.

    Igualmente serán titulares Esneyder Mena, Baldomero Perlaza, Jaime Alvarado y Léider Berrio.

    Por último, el once titular lo completan Juan David Arizala, Jarlan Barrera y Brayan León.

    ¡El rojo quiere ganarle otro título al verde! Titulares del DIM para enfrentar a Atlético Nacional

    Para el ‘Rey de corazones’ este podría ser el cuarto título de Copa BetPlay, antes conocida como Copa Colombia.

    Pese a que no necesita el cupo que otorga a la Sudamericana, porque ya está clasificado a la Libertadores, el hecho de ganarle al rival de patio hace el juego muy atractivo.

    El balón rodará en el estadio Atanasio Girardot desde las 7:30 de la noche y el árbitro será el antioqueño Wilmar Roldán.

    Más noticias del Deportivo Independiente Medellín

    Noticias relacionadas

    ¡Juntos! El DIM, con su hinchada, espera cerrar el año ganando el título de la Copa ante Atlético Nacional

    ¿Del DIM a Peñarol? Washington Aguerre jugaría su último partido con el ‘Poderoso’

    ¡Uno más que Nacional! DIM convoca a 21 para la finalísima de la Copa Betplay

    Se llegó la hora: Alejandro Restrepo define su futuro ¿poderoso?

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    • Anuncio




    Lo más reciente

    ¡El rojo quiere ganarle otro título al verde! Titulares del DIM para enfrentar a Atlético Nacional

    ¡El rojo quiere ganarle otro título al verde! Titulares del DIM para enfrentar a Atlético Nacional

    ¡Los números de Atlético Nacional! El Atanasio Girardot se viste de gala para la gran final de la Copa Colombia 2025

    ¡Los números de Atlético Nacional! El Atanasio Girardot se viste de gala para la gran final de la Copa Colombia 2025

    ¡Juntos! El DIM, con su hinchada, espera cerrar el año ganando el título de la Copa ante Atlético Nacional

    ¡Juntos! El DIM, con su hinchada, espera cerrar el año ganando el título de la Copa ante Atlético Nacional

    ¿Del DIM a Peñarol? Washington Aguerre jugaría su último partido con el ‘Poderoso’

    ¿Del DIM a Peñarol? Washington Aguerre jugaría su último partido con el ‘Poderoso’

    ¡El último partido de Marino con el verde paisa! Boca Juniors sería el nuevo equipo del extremo de Atlético Nacional

    ¡El último partido de Marino con el verde paisa! Boca Juniors sería el nuevo equipo del extremo de Atlético Nacional


    [grupos] [fixture items="7"]