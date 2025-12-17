Alejandro Restrepo, técnico del DIM, anunció el once titular con el que enfrentarán a Atlético Nacional en el juego de vuelta de la Copa BetPlay.

El rojo de la montaña formará con Washington Aguerre, Kevin Mantilla, José Ortiz y Daniel Londoño.

Igualmente serán titulares Esneyder Mena, Baldomero Perlaza, Jaime Alvarado y Léider Berrio.

Por último, el once titular lo completan Juan David Arizala, Jarlan Barrera y Brayan León.

¡El rojo quiere ganarle otro título al verde! Titulares del DIM para enfrentar a Atlético Nacional

Para el ‘Rey de corazones’ este podría ser el cuarto título de Copa BetPlay, antes conocida como Copa Colombia.

Pese a que no necesita el cupo que otorga a la Sudamericana, porque ya está clasificado a la Libertadores, el hecho de ganarle al rival de patio hace el juego muy atractivo.

El balón rodará en el estadio Atanasio Girardot desde las 7:30 de la noche y el árbitro será el antioqueño Wilmar Roldán.

