¡El DIM va por el liderato y vuelve Mantilla! Titulares del ‘Poderoso’ para enfrentar a Pereira

En medio de la polémica por las dificultades del Deportivo Pereira, Alejandro Restrepo, técnico del DIM, anunció los titulares del ‘Poderoso’.
El compromiso, válido por la fecha 19, es clave para el rojo de la montaña, en sus aspiraciones por ser líder de la Liga BetPlay II-2025.
El Equipo del Pueblo formará, si Pereira se presenta, con Éder Chaux, Jhon Palacios, Kévin Mantilla, José Ortiz y Ménder García.
Asimismo serán titulares Jaime Alvarado, Diego Moreno, Juan David Arizala, Jarlan Barrera, Jáder Valencia y Brayan León.
En el banco de suplentes, Restrepo contará con Washington Aguerre, Léyser Chaverra, Daniel Londoño, Gerónimo Mancilla y Esneyder Mena.
Igualmente serán suplentes Alexis Serna, Baldomero Perlaza, Luis Sandoval y Nezareth Segura.
El compromiso está pactado para las 6:10 de la tarde en el estadio Hernán Ramírez Villegas de la ‘ Querendona, Trasnochadora y Morena’.
Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.