    ¡El DIM va por el liderato y vuelve Mantilla! Titulares del ‘Poderoso’ para enfrentar a Pereira
    Alejandro Restrepo, técnico del DIM, anunció el grupo de titulares para enfrentar a los 'pelaítos' del Deportivo Pereira. Foto: DIM
    Resumen: En medio de la polémica por las dificultades del Deportivo Pereira, el técnico del Deportivo Independiente Medellín (DIM), Alejandro Restrepo, anunció la nómina titular y suplente para el crucial partido de la fecha 19 de la Liga BetPlay II-2025, donde el 'Poderoso' busca el liderato. Los titulares, si Pereira se presenta, incluyen el regreso de Kévin Mantilla y jugadores clave como Éder Chaux, Jhon Palacios, José Ortiz, Ménder García, Jaime Alvarado, Diego Moreno, Juan David Arizala, Jarlan Barrera, Jáder Valencia y Brayan León, con un grupo de suplentes listos para el encuentro programado para las 6:10 p.m. en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En medio de la polémica por las dificultades del Deportivo Pereira, Alejandro Restrepo, técnico del DIM, anunció los titulares del ‘Poderoso’.

    El compromiso, válido por la fecha 19, es clave para el rojo de la montaña, en sus aspiraciones por ser líder de la Liga BetPlay II-2025.

    El Equipo del Pueblo formará, si Pereira se presenta, con Éder Chaux, Jhon Palacios, Kévin Mantilla, José Ortiz y Ménder García.

    Asimismo serán titulares Jaime Alvarado, Diego Moreno, Juan David Arizala, Jarlan Barrera, Jáder Valencia y Brayan León.

    En el banco de suplentes, Restrepo contará con Washington Aguerre, Léyser Chaverra, Daniel Londoño, Gerónimo Mancilla y Esneyder Mena.

    Igualmente serán suplentes Alexis Serna, Baldomero Perlaza, Luis Sandoval y Nezareth Segura.

    El compromiso está pactado para las 6:10 de la tarde en el estadio Hernán Ramírez Villegas de la ‘ Querendona, Trasnochadora y Morena’.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

