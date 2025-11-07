¡El DIM va por el liderato y vuelve Mantilla! Titulares del ‘Poderoso’ para enfrentar a Pereira

Resumen: En medio de la polémica por las dificultades del Deportivo Pereira, el técnico del Deportivo Independiente Medellín (DIM), Alejandro Restrepo, anunció la nómina titular y suplente para el crucial partido de la fecha 19 de la Liga BetPlay II-2025, donde el 'Poderoso' busca el liderato. Los titulares, si Pereira se presenta, incluyen el regreso de Kévin Mantilla y jugadores clave como Éder Chaux, Jhon Palacios, José Ortiz, Ménder García, Jaime Alvarado, Diego Moreno, Juan David Arizala, Jarlan Barrera, Jáder Valencia y Brayan León, con un grupo de suplentes listos para el encuentro programado para las 6:10 p.m. en el estadio Hernán Ramírez Villegas.