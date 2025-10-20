¡Saluden al líder! El DIM asumió la parte alta de la tabla tras empatar contra Santa Fe 1-1

El DIM asumió el liderato de la Liga BetPlay II-2025, luego de empatar contra Independiente Santa Fe 1-1 en medio del ‘diluvio’ que cayó sobre la ciudad.

La parte alta de la tabla es para el poderoso, pese a tener los mismos puntos del Junior, debido a la mejor diferencia de goles.

Mientras el DIM tiene un total de 12 goles a favor, Junior de Barranquilla, con quien comparte puntos, tiene uno menos, es decir, 11.

El primer gol del partido llegó para Santa Fe al minuto 28, luego de una pelota que robó por la banda izquierda Jhojan Torres, que aprovechó el error en salida de Daniel Londoño.

Torres carretea por la banda sin que Léyser Chaverra logre detenerlo, mientras por el otro extremo entró Hugo Rodallega, que tras la asistencia, cazó como el goleador que es y marcó el 0-1 parcial.

El gol del empate 1-1 llegó al minuto 51 luego de una pelota que lanzó Esneyder Mena al área, pelota que Brayan León no alcanzó a cazar y si el portero santafereño.

Sin embargo, el guardameta Weimar Asprilla dejó rebote corto al centro del área donde estaba Francisco Fydriszewski que con la frialdad del delantero mandó la pelota al fondo de la red.

Al minuto 76 fue expulsado por doble tarjeta amarilla Jhon Melendez, del Independiente Santa Fe.

Al minuto 89 del compromiso, debido al torrencial aguacero que cayó sobre la ciudad de Medellín, el árbitro suspendió el partido debido a que el balón, con la cancha inundada, ya no corría con normalidad.

Curiosamente el árbitro abandonó el terreno de juego mientras los jugadores de ambos equipos se quedaron en cancha viendo un chispero sin saber qué iba a pasar.

Finalmente, dentro de los camerinos, el árbitro dio por concluido el cotejo, al que le faltaban pocos minutos para finalizar.

El DIM ahora se concentrará el preparar el siguiente juego contra su rival de patio Atlético Nacional y donde oficiará como visitante.

El clásico montañero se disputará el domingo, 26 de octubre, desde las 5:15 de la tarde.

