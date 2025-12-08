Ante 9.527 asistentes al estadio Atanasio Girardot, el DIM derrotó 2-1 a Junior de Barranquilla y aseguró su tiquete a la Copa Libertadores por reclasificación.

Lo mejor para los hinchas, es que el triunfo no favoreció a Atlético Nacional que en su visita a América de Cali no pudo hacer su tarea de ganarle a los escarlatas.

Así que en medio de todo, para los aficionados del rojo de la montaña, terminó siendo una noche perfecta, al menos en ese objetivo de meterse a la Libertadores.

El primer gol del partido llegó al minuto 29 del compromiso, a través de Brayan León que aprovechó la asistencia de Francisco Fydriszewski.

¡El DIM a la Libertadores! Derrotó a Junior 2-1

Al minuto 34 de la primera parte el juez decretó penal a favor del Junior, sin embargo, Edwin Herrera pateó al palo derecho de Éder Chaux y éste atajó el remate.

El 2-0 llegó al minuto 50 del compromiso cuando José Ortiz, en medio de un enredo en el área, logró mandar el balón al fondo de la red.

Ya en la segunda parte, Junior recordó la diferencia tras gol de Bryan Castrillón al minuto 49 de la segunda parte.

El DIM ahora tendrá que pensar en Atlético Nacional con el que disputará la final de la Copa BetPlay.

