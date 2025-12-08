Minuto30
    ¡El DIM a la Libertadores! Derrotó a Junior 2-1
    ¡DIM derrota 2-1 a Junior y sella su cupo a Copa Libertadores, celebrando además que Nacional no clasificó!
    Resumen: El DIM aseguró su cupo a la Copa Libertadores 2026 al derrotar 2-1 al Junior de Barranquilla en el estadio Atanasio Girardot ante 9.527 aficionados, un triunfo que resultó ser una noche perfecta para los seguidores del "rojo de la montaña" ya que, además, su rival de patio, Atlético Nacional, no logró ganar su partido contra América de Cali. Los goles del DIM fueron anotados por Brayan León (minuto 29) y José Ortiz (minuto 50), mientras que Junior descontó con Bryan Castrillón (minuto 94), en un partido donde el portero del DIM, Éder Chaux, atajó un penal crucial; el DIM ahora se enfocará en la final de la Copa BetPlay contra Atlético Nacional.

    Ante 9.527 asistentes al estadio Atanasio Girardot, el DIM derrotó 2-1 a Junior de Barranquilla y aseguró su tiquete a la Copa Libertadores por reclasificación.

    Lo mejor para los hinchas, es que el triunfo no favoreció a Atlético Nacional que en su visita a América de Cali no pudo hacer su tarea de ganarle a los escarlatas.

    Así que en medio de todo, para los aficionados del rojo de la montaña, terminó siendo una noche perfecta, al menos en ese objetivo de meterse a la Libertadores.

    El primer gol del partido llegó al minuto 29 del compromiso, a través de Brayan León que aprovechó la asistencia de Francisco Fydriszewski.

    Al minuto 34 de la primera parte el juez decretó penal a favor del Junior, sin embargo, Edwin Herrera pateó al palo derecho de Éder Chaux y éste atajó el remate.

    El 2-0 llegó al minuto 50 del compromiso cuando José Ortiz, en medio de un enredo en el área, logró mandar el balón al fondo de la red.

    Ya en la segunda parte, Junior recordó la diferencia tras gol de Bryan Castrillón al minuto 49 de la segunda parte.

    El DIM ahora tendrá que pensar en Atlético Nacional con el que disputará la final de la Copa BetPlay.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

