    ¡Pegado con 'babas'! El DIM juega hoy con una pequeña luz de esperanza contra América
    DIM juega hoy la vida ante América: obligado a ganar para mantener mínima opción en cuadrangulares Liga BetPlay. Foto: DIM
    • Aunque el DIM está ‘chilinguiando’ en la Liga BetPlay II-2025, y pese a la victoria de Junior frente a Atlético Nacional, esta noche, ante América de Cali, buscará la victoria que los mantenga con vida.

    Con tan solo un punto de los 9 disputados, el rojo de la montaña, gracias al punto invisible, aún conserva una pequeña luz de esperanza.

    Para meterse a la final, el rojo tiene que ganar los tres partidos que le faltan contra América de Cali, Atlético Nacional y Junior de Barranquilla.

    Increíblemente, pese a tener un solo punto, efecto aún hay posibilidades. El único resultado que no podría controlar sería el del jeugo de Junior contra América, donde lo mejor que le podría pasar es un empate.

    Eso sí, una victoria de Junior contra América los dejaría sin oportunidades, el resto, solo depende del Equipo del Pueblo.

    ¡Pegado con ‘babas’! El DIM juega hoy con una pequeña luz de esperanza contra América

    Sin duda, esa derrota inesperada en el estadio Pascual Guerrero de Cali los dejó en la peor situación posible.

    En otras circunstancias la situación ya sería casi imposible, sin embargo, la ventaja deportiva, en la que nadie puede empatar con ellos en puntos, es lo que los mantiene activos.

    En ese sentido, esta noche en el coloso de la 74 solo sirve ganar, el empate los confirmaría como eliminados de la competencia.

    El compromiso se disputará en el estadio Atanasio Girardot desde las 8 de la noche de este lunes 1 de diciembre.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

