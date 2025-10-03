¡Revolcón en el DIM Femenino! Seis jugadoras dejan el ‘Poderoso’

El Deportivo Independiente Medellín Femenino anunció un significativo recorte en su plantilla, confirmando la salida de seis jugadoras de cara a la temporada 2026.

En un comunicado oficial, el Equipo del Pueblo informó que las futbolistas Anlly Iglesias, Paula Macías y Daniela Tuberquia salen del equipo.

Tampoco continuarán vistiendo la camiseta del ‘Poderoso’ María Paula Guzmán, Soleidys Rengel y Estefanía Cartagena.

Esta noticia representa una baja considerable, seis jugadoras es medio equipo prácticamente.

La decisión sugiere un fuerte proceso de reestructuración dentro del plantel femenino, que buscará renovar sus filas y estrategias para la próxima competencia.

En el comunicado, el club antioqueño expresó su gratitud a las deportistas, a las que les expresaron el agradecimiento “por su compromiso, entrega y profesionalismo al vestir y defender con orgullo los colores del Poderoso.»

La salida de estas seis jugadoras, algunas de ellas pilares importantes en temporadas anteriores, marca el inicio de la planificación para el año 2026.

Los hinchas del DIM estarán a la expectativa de las próximas contrataciones que anunciará el club para suplir estas importantes vacantes y reforzar la plantilla que competirá en la Liga Femenina.

Como se recordará, la Liga Femenina en Colombia es relativamente corta, una sola y no dos como ocurre con la Liga masculina, una lucha que todavía las mujeres no logran ganar.

