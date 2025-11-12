El DIM dio a conocer el informe médico sobre el estado de salud del delantero argentino Francisco Fydriszewski, tras el encuentro de vuelta de la Copa BetPlay ante Envigado.

Sigue al canal de WhatsApp del DIM

Fydriszewski, que salió con molestias del compromiso, presentó un trauma indirecto de rodilla.

El departamento médico del ‘Poderoso’ realizó los estudios por imagen pertinentes, los cuales arrojaron un diagnóstico que, si bien preocupa a la afición, de momento no requiere una intervención quirúrgica.

Según el reporte oficial, las imágenes evidenciaron la presencia de plica sinovial y artrofibrosis.

Ambos hallazgos serán manejados de manera médica por el staff de la institución, según se explicó en comunicado.

Plica Sinovial es un pliegue de tejido sinovial que se inflamó. Esta condición es común y se manifiesta con dolor en la parte delantera de la rodilla, y a veces, una sensación de chasquido.

Su tratamiento, según se ha indicado por fuentes extraoficiales, inicialmente es conservador, es decir, con reposo, antiinflamatorios y fisioterapia.

¿Para preocuparse o no? El DIM entregó reporte médico de Francisco Fydrisewski

Por su parte la artrofibrosis, es una cicatrización excesiva y anormal dentro de la articulación.

Esto, según se estableció también de forma extraoficial, típicamente provoca una limitación dolorosa de la movilidad, especialmente en los movimientos de flexión y extensión.

La buena noticia es que, por el momento, la lesión no demanda que el ‘Polaco’ pase por el quirófano.

El club informó que el delantero seguirá bajo el manejo médico conservador y estricta vigilancia.

No obstante, sobre el tiempo exacto de incapacidad o baja deportiva, el DIM fue enfático «dependerá de su evolución clínica.»

De esta manera, la afición roja estará atenta a la evolución de Fydriszewski, esperando que responda favorablemente al tratamiento y pueda reincorporarse pronto a las canchas para afrontar los desafíos finales de la temporada.

Por ahora, el Polaco, no estará para el último partido de la fase del todos contra todos frente al América de Cali en el Atanasio Girardot.

[] Reporte médico del equipo profesional:https://t.co/NwuchIWAai — DIM (@DIM_Oficial) November 12, 2025

Más noticias del Deportivo Independiente Medellín