¡Al DIM no le gustó! Se vieron caras largas en el camerino tras el empate, reveló Alejandro Restrepo

El director técnico del DIM, Alejandro Restrepo, se mostró autocrítico y a la vez orgulloso de sus jugadores tras el vibrante empate 3-3 contra Atlético Nacional en el clásico paisa.

En sus declaraciones, Restrepo destacó la entrega del equipo y señaló las áreas de mejora, admitiendo que el cuerpo técnico y los jugadores son los primeros en evaluar su rendimiento.

Restrepo analizó que en el primer tiempo su equipo cerró los caminos para atacar y perdió balones por falta de paciencia.

«Perdimos muchos balones por no tener un poco de paciencia, esperar a que ellos vinieran a presionar», comentó.

Sin embargo, resaltó la mejora en la segunda mitad, donde los primeros 15 minutos fueron cruciales. «El equipo tuvo más calma, más claridad para pasar a ese tercio medio, se vieron mejores interacciones», afirmó.

Adicionalmente, el estratega ‘Poderoso’ defendió sus decisiones en cuanto a los cambios, a pesar de las críticas.

Subrayó que los suplentes del partido anterior habían resuelto el juego y que los jugadores que entraron en el clásico se encontraron con un partido de alta intensidad, lo cual dificultó su adaptación.

«Para los que ingresaron, entrar en esa dinámica cuesta», dijo, destacando la velocidad de la cancha y el planteamiento ofensivo del rival.

A pesar del resultado que dejó un sabor agridulce, el técnico valoró el espectáculo ofrecido. «Creo que al final sale un partido lindo para la gente, por los goles, por la disputa que entregaron los dos equipos en cancha», indicó.

El técnico reveló la frustración que sintió el grupo al finalizar el partido, a pesar de haber dado todo en la cancha.

«Había muchas caras largas de sentir que en campo entregamos todo, hicimos cosas muy buenas, pero que a lo mejor nos faltó defender mejor para que no hicieran un gol menos o atacar mejor para hacer un gol más», confesó.

Restrepo enfatizó la necesidad de madurez en el equipo para no perder puntos en partidos donde se marcan tres goles.

«Ahí tendremos que ver el partido y tendremos que analizarlo entre todos para ver cómo podemos ser ese equipo más maduro, de más jerarquía», concluyó.

El técnico finalizó la conferencia expresando su esperanza de que el equipo siga creciendo en las fechas restantes del torneo local y en la Copa BetPlay, con la mira puesta en pelear por un título.

