El DIM lo volvió a hacer, ante el Deportes Tolima y en el estadio Manuel Murillo Toro, le dio la vuelta a un marcador adverso de 2-0 en contra en la primera parte.

El primer gol del partido llegó al minuto 10 del compromiso por intermedio de Mauricio González, que recibió una pelota entre los centrales del DIM.

El jugador del equipo opita, ganando a los defensores, quedó de frente a Éder Chaux que nada pudo hacer para evitar la anotación del vinotinto.

Al minuto 29 el mismo Mauricio González se encargó de convertir el segundo gol a favor del Deportes Tolima para el 2-0.

Al minuto 47 del juego, el portero Christopher Fiermarin atropelló a Brayan León en el momento en que salió a despejar un balón y terminó arrollando al jugador poderoso.

El juez, a instancias del VAR, fue llamado a ver la jugada donde decretó tiro penal que cobró Léider Berrio que pateó al palo derecho mientras él se tiró al izquierdo.

Tras el cobro el juez decretó el final del primer tiempo y a los camerinos los dirigidos por Restrepo se fueron 2-1 abajo en el marcador, pero con la motivación de un partido vivo para la segunda parte.

En efecto, en la segunda parte, el ‘Poderoso’ ingresó al terreno de juego con aire en la camiseta y con la misión de remontar.

¡El equipo de las remontadas, lo volvió a hacer! DIM derrotó 3-2 al Tolima

Desde el banco, cuatro minutos después del pitazo inicial de la segunda mitad, Ménder García, jugador por el que solo apuesta Restrepo, convirtió el 2-2.

García fue asistido por la figura del DIM, Léider Berrio que hasta ese momento del juego ya sumaba gol y asistencia.

Pero faltaba más, la épica remontada en el Manuel Murillo Toro, se consolidó al minuto 63 cuando Léider Berrio bañó al portero Fiermarin.

Berrio, que recibió una asistencia magistral de Jarlan Barrera desde la mitad de la cancha, aprovechó la espalda de los centrales del Tolima.

Con el 2-3 el DIM se montó con autoridad en el compromiso y dominó al Tolima de Lucas González que se vio sorprendido en la segunda mitad.

El DIM, con esta victoria, pasó a ser el segundo en la tabla de posiciones con 24 puntos, los mismos de Atlético Bucaramanga que es el líder.

[Marcador final ] El Medallo fue #Poderoso en Ibagué y remontó con jerarquía (2×3) después de estar 2 goles abajo. ⚽ L. Berrío #7 (45+9', 63'), M. García #8 (49').#LatimosPorVos #VamosMedellín pic.twitter.com/4CwfVOjmWG — DIM (@DIM_Oficial) September 28, 2025

