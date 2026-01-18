DIM debuta en la Liga 2026: Alejandro Restrepo define su primer XI para asaltar el «Libertad» de Pasto

Menú Últimas noticias
    Publicado por: SoloDuque

    Minuto30.com .- Llegó el día para el Deportivo Independiente Medellín. Este domingo 18 de enero, a partir de las 2:00 p.m., el “Equipo del Pueblo” inicia su camino en la Liga BetPlay I-2026 enfrentando al Deportivo Pasto en el siempre difícil Estadio Departamental Libertad.

    Tras una pretemporada intensa, el técnico Alejandro Restrepo apuesta por una nómina equilibrada para contrarrestar los efectos de la altura y la presión del equipo “volcánico”. El DIM busca arrancar con pie derecho y traerse los tres puntos hacia la capital antioqueña.

    Nómina confirmada del Medellín

    Alejandro Restrepo ha elegido a sus 11 guerreros para el debut:

    Portero: Salvador Ichazo.

    Defensas: Léyser Chaverra, Kevin Mantilla, José Ortiz, Daniel Londoño.

    Mediocampistas: Esneyder Mena, Halam Loboa, Leíder Berrio, Alexis Serna.

    Delanteros: Francisco Chaverra y el “Polaco” Francisco Fydriszewski.

    Destaca la presencia de Kevin Mantilla y José Ortiz en la zaga central, una pareja que promete solidez aérea. En la zona de creación, la movilidad de Francisco Chaverra será clave para alimentar al referente de área, el argentino Francisco Fydriszewski, quien carga con la responsabilidad del gol en este semestre.

    Por su parte, el Deportivo Pasto buscará hacer valer su localía y el apoyo de su hinchada en el “Coloso de la loma”, bajo una temperatura que suele complicar a los equipos visitantes en las primeras jornadas.

    Datos del Partido

    Evento: Liga BetPlay I-2026 – Fecha 1.

    Partido: Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín.

    Hora: 2:00 p.m.

    Estadio: Departamental Libertad (Pasto).

    Transmisión: Win Sports+.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


