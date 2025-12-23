Minuto30
    ¡El DIM perdió otro título! A la cuenta de Copas Colombia, hay que quitarle una según la Dimayor
    Dimayor resta oficialidad a títulos de Copa Colombia previos a 2008, dejando al DIM con un trofeo menos en su palmarés histórico. Foto: Tomada de redes sociales / Créditos al autor
    Resumen: El presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, aclaró que los títulos de la Copa Colombia obtenidos antes de la reestructuración de 2008 no se consideran oficiales, lo que resta una estrella al palmarés del Independiente Medellín. Debido a que el trofeo ganado en 1981 ante el Deportivo Cali queda fuera del registro formal, el DIM pasa de tener tres a solo dos coronas en este certamen, reduciendo su palmarés histórico global de 9 a 8 títulos oficiales.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La historia del DIM sufrió un revés administrativo tras las recientes declaraciones de Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor.

    En una entrevista concedida al programa El VBar de Caracol Radio, el directivo aclaró que los títulos de la Copa Colombia obtenidos antes de la reestructuración del torneo en 2008 no deben considerarse oficiales.

    Según Zuluaga, el certamen inició su conteo formal a partir de la era de la “Copa Postobón”, siendo La Equidad el primer campeón reconocido bajo este formato moderno.

    Esta determinación afecta directamente las vitrinas del “Poderoso de la Montaña”, que hasta ahora presumía de tres títulos en esta competición.

    Al desconocerse las ediciones antiguas, el DIM pierde oficialmente el trofeo obtenido en 1981, cuando derrotó al Deportivo Cali.

    Con este ajuste, el equipo antioqueño ahora solo cuenta con dos coronas de Copa Colombia en sus registros oficiales, correspondientes a las ediciones de 2019 y 2020 (2021).

    El impacto de esta medida no solo reduce el éxito del club en el torneo de Copa, sino que altera su palmarés histórico global.

    Al restarse dicha conquista de la década de los ochenta, el Independiente Medellín pasa de tener 9 títulos totales a contabilizar 8 en su trayectoria profesional.

    La noticia ha generado un intenso debate entre la hinchada y los historiadores del fútbol profesional colombiano, quienes cuestionan la validez de borrar los logros conseguidos en décadas pasadas.

    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

