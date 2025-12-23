¡El DIM perdió otro título! A la cuenta de Copas Colombia, hay que quitarle una según la Dimayor

La historia del DIM sufrió un revés administrativo tras las recientes declaraciones de Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor.

En una entrevista concedida al programa El VBar de Caracol Radio, el directivo aclaró que los títulos de la Copa Colombia obtenidos antes de la reestructuración del torneo en 2008 no deben considerarse oficiales.

Según Zuluaga, el certamen inició su conteo formal a partir de la era de la “Copa Postobón”, siendo La Equidad el primer campeón reconocido bajo este formato moderno.

Esta determinación afecta directamente las vitrinas del “Poderoso de la Montaña”, que hasta ahora presumía de tres títulos en esta competición.

Al desconocerse las ediciones antiguas, el DIM pierde oficialmente el trofeo obtenido en 1981, cuando derrotó al Deportivo Cali.

Con este ajuste, el equipo antioqueño ahora solo cuenta con dos coronas de Copa Colombia en sus registros oficiales, correspondientes a las ediciones de 2019 y 2020 (2021).

El impacto de esta medida no solo reduce el éxito del club en el torneo de Copa, sino que altera su palmarés histórico global.

Al restarse dicha conquista de la década de los ochenta, el Independiente Medellín pasa de tener 9 títulos totales a contabilizar 8 en su trayectoria profesional.

La noticia ha generado un intenso debate entre la hinchada y los historiadores del fútbol profesional colombiano, quienes cuestionan la validez de borrar los logros conseguidos en décadas pasadas.

