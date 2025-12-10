¿Van a ir? El DIM definió la venta de su boletería para la final de la Copa BetPlay

Minuto30
    El DIM definió la venta de su boletería para la final de la Copa BetPlay
    ¡Atención! DIM inicia venta de boletería para la final de Copa BetPlay en Atanasio, con prioridad para abonados vía app DIM Plus.
    El DIM oficializó la mecánica y las etapas para la adquisición de la boletería de la gran final de la Copa Colombia 2025, donde el “Poderoso de la Montaña” se enfrentará a su rival de patio, Atlético Nacional, en el estadio Atanasio Girardot.

    El club hizo un llamado a toda su afición para que la compra de las entradas se realice únicamente a través de la aplicación oficial, DIM Plus, con el objetivo de asegurar un proceso organizado, transparente y seguro para todos los hinchas.

    La venta se estructurará en dos etapas principales. La primera, denominada “Etapa de Recarga de Abonados”, tendrá vigencia desde el 9 hasta el 12 de diciembre de 2025.

    Esta estará dirigida a los abonados de los combos de Copa BetPlay, Cuadrangulares y Todos Contra Todos, quienes podrán acceder a un precio especial, aunque solo los abonados de Copa tendrán reserva de silla.

    Es importante destacar que cada usuario registrado tendrá un límite de compra de hasta cuatro entradas.

    Para esta etapa, la tribuna Sur no estará disponible, y sus abonados podrán adquirir sus boletas a precio especial en la tribuna Oriental, sin que aplique la promoción de niño gratis.

    Una vez finalice el periodo exclusivo para abonados, se dará inicio a la “Venta al Público General”, la cual está programada para comenzar el 13 de diciembre y se extenderá hasta el 17 del mismo mes, o hasta agotar existencias.

    Al igual que en la etapa previa, el público en general podrá comprar un máximo de cuatro entradas por usuario registrado. Esta etapa busca facilitar que toda la hinchada del DIM tenga la oportunidad de acompañar al equipo en el trascendental compromiso.

    En cuanto a las consideraciones por tribuna, el DIM ha sido enfático en que no está autorizado el ingreso de hinchada visitante en la tribuna Oriental durante ninguna de las etapas de venta.

    Respecto a la tribuna Sur, el club informó que estará destinada a la hinchada visitante, pero su disponibilidad y precios están en proceso de definición oficial por parte de la mesa de seguridad.

    Por lo tanto, el equipo optó por no publicar información sobre esta tribuna hasta que se tome una decisión final y oficial.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

