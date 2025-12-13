¡Por el cuarto título! Titulares del DIM para enfrentar a Atlético Nacional en la final de la Copa

Minuto30
    El DIM anunció el grupo de titulares con los que el rojo de la montaña enfrentará a Atlético Nacional en los primeros 90 minutos de la final. Foto: DIM
    Resumen: El director técnico del Deportivo Independiente Medellín (DIM), Alejandro Restrepo, ha confirmado la alineación titular con la que "el rojo de la montaña" disputará la final de la Copa BetPlay contra su clásico rival, Atlético Nacional, un encuentro que tiene un significado especial para el equipo e hinchada por ser contra el rival de patio y tras haberle arrebatado el cupo a la Copa Libertadores; el DIM formará con Aguerre, Ortiz, Mantilla, Londoño, Mena, Perlaza, Alvarado, Berrio, Arizala, León y Fydriszewski, y el partido comenzará a las 5 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

    Alejandro Restrepo, técnico del DIM, anunció los titulares con los que el rojo de la montaña enfrentará a Atlético Nacional en la final de la Copa BetPlay.

    El rojo de la montaña formará con Washington Aguerre, José Ortiz, Kevin Mantilla, Daniel Londoño y Esneyder Mena.

    El Equipo del Pueblo también formará con Baldomero Perlaza, Jaime Alvarado, Léider Berrio, Juan David Arizala, Brayan León y Francisco Fydriszewski.

    Para Restrepo, el equipo y los hinchas esta Copa tiene un sabor especial, teniendo en cuenta que es el rival de patio, mismo al que le quitaron el cupo a la Libertadores.

    El balón rodará desde las 5 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

