¡Por el cuarto título! Titulares del DIM para enfrentar a Atlético Nacional en la final de la Copa

Resumen: El director técnico del Deportivo Independiente Medellín (DIM), Alejandro Restrepo, ha confirmado la alineación titular con la que "el rojo de la montaña" disputará la final de la Copa BetPlay contra su clásico rival, Atlético Nacional, un encuentro que tiene un significado especial para el equipo e hinchada por ser contra el rival de patio y tras haberle arrebatado el cupo a la Copa Libertadores; el DIM formará con Aguerre, Ortiz, Mantilla, Londoño, Mena, Perlaza, Alvarado, Berrio, Arizala, León y Fydriszewski, y el partido comenzará a las 5 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.
