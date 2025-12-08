En un partido donde David Ospina no fue salvador, América de Cali derrotó 3-2 al verde paisa y con eso dejó eliminado a Atlético Nacional.

El primer gol llegó al minuto 19 de la primera parte luego de un cobro al área que Andrés Felipe Román trató de rechazar.

Sin embargo, Román terminó cabeceando hacia atrás, pelota que se fue rebeldemente al arco que defiende te David Ospina, que nada pudo hacer.

Tres minutos después, América de Cali, aprovechando un mal posicionamiento de Atlético Nacional, convirtió por intermedio de Dilan Borrero que desde afuera sacó un zapatazo que no pudo evitar Ospina.

El descuento del verde paisa, para el 2-1 llegó al minuto 31 del compromiso, por intermedio de Alfredo Morelos que sacó un zapatazo tras asistencia de Juan Manuel Rengifo.

El DIM hizo el ‘favor’ pero Atlético Nacional no aprovechó: Cayó 3-2 contra América

En la segunda parte América amplió su ventaja nuevamente por intermedio de Dilan Borrero, que, como en la primera parte, sacó un zapatazo desde afuera del área, que Ospina no pudo detener.

El ‘Rey de copas’ nuevamente descontó al minuto 69 para 3-2, a través de Dairon Asprilla que había ingresado tan solo hacía dos minutos.

Con ese marcador definitivo, Atlético Nacional quedó eliminado de la Liga, un juego en el que ellos no hicieron la tarea que les correspondía.

Ahora al conjunto antioqueño le queda pensar en la final de la Copa BetPlay que disputará contra el DIM.

