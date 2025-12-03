Luego de que Atlético Nacional calentara las redes sociales al anunciar que los hinchas del DIM no estaban comprando las boletas para la popular norte, el DIM contestó.

Y es que en el mensaje del verde paisa, con una imagen que subieron, decía que “Clásico es jugar estos partidos con estadio lleno”, una clara referencia a los rivales en este juego.

En su imagen, el verde paisa informó que “aún quedan más de 9.000 boletas disponibles para la tribuna norte visitante.”

El post fue inmediatamente aplaudido por los hinchas de Atlético Nacional que felicitaron al community manager, por el derroche de creatividad.

Lo que hasta ahí algunos pretendían que fuera solo un llamado a comprar las boletas de la barra visitante, terminó siendo una tiradera al mejor estilo de Cosculluela.

El CM del DIM, publicó un post en la cuenta oficial del ‘Poderoso’ con la contundente expresión “ni tan lleno”.

¡Ni Cosculluela se atrevió a tanto! El DIM le respondió a Atlético Nacional y calientan las redes sociales

El texto, en verde y blanco, fue plasmado sobre una foto en la que el DIM celebraba uno de los 5 goles que el Equipo del Pueblo le convirtió al verde paisa en el clásico que duró solo 70 minutos en el Polideportivo Sur.

Claramente, se trató de una respuesta al post de Atlético Nacional que pedía clásico lleno para este jueves 4 de diciembre.

Los hinchas, por supuesto, aprovecharon la tiradera para mostrarse fotos, por ejemplo, la del estadio prácticamente vacío del DIM en el juego contra América de Cali.

Ahora bien, son datos y hay que darlos. Los dos equipos de la ciudad de la Eterna Primavera, son los que más aficionados llevan a las tribunas y de los dos, el verde paisa, gana de lejos, pese a que sus entradas son más costosas.

El clásico paisa donde Atlético Nacional será local y el DIM visitante, será este jueves, 4 de diciembre, desde las 6:30 de la tarde.

Queremos que sea una fiesta ️ Adquiere tus entradas en https://t.co/eIzPCd8YKV #VamosTodosJuntos pic.twitter.com/VsM01bpk7g — Atlético Nacional (@nacionaloficial) December 3, 2025

