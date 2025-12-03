¡Ni Cosculluela se atrevió a tanto! El DIM le respondió a Atlético Nacional y calientan las redes sociales

Minuto30
    Clásico Paisa se enciende: Nacional y DIM protagonizan batalla de post en redes sociales previo al crucial duelo liguero. Foto: DIM
    Resumen: El clásico paisa entre Atlético Nacional y el DIM se ha calentado en redes sociales luego de que Nacional publicara que quedaban más de 9.000 boletas para la tribuna visitante (hinchas del DIM), haciendo un llamado a llenar el estadio. La publicación fue vista como una provocación a la que el DIM respondió con contundencia a través de un post con la frase "ni tan lleno" en la imagen de una goleada histórica que el "Poderoso" le propinó a Nacional, intensificando así la "tiradera" digital entre ambos equipos, en la previa del partido que se jugará este jueves 4 de diciembre.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Luego de que Atlético Nacional calentara las redes sociales al anunciar que los hinchas del DIM no estaban comprando las boletas para la popular norte, el DIM contestó.

    Y es que en el mensaje del verde paisa, con una imagen que subieron, decía que “Clásico es jugar estos partidos con estadio lleno”, una clara referencia a los rivales en este juego.

    En su imagen, el verde paisa informó que “aún quedan más de 9.000 boletas disponibles para la tribuna norte visitante.”

    El post fue inmediatamente aplaudido por los hinchas de Atlético Nacional que felicitaron al community manager, por el derroche de creatividad.

    Lo que hasta ahí algunos pretendían que fuera solo un llamado a comprar las boletas de la barra visitante, terminó siendo una tiradera al mejor estilo de Cosculluela.

    El CM del DIM, publicó un post en la cuenta oficial del ‘Poderoso’ con la contundente expresión “ni tan lleno”.

    El texto, en verde y blanco, fue plasmado sobre una foto en la que el DIM celebraba uno de los 5 goles que el Equipo del Pueblo le convirtió al verde paisa en el clásico que duró solo 70 minutos en el Polideportivo Sur.

    Claramente, se trató de una respuesta al post de Atlético Nacional que pedía clásico lleno para este jueves 4 de diciembre.

    Los hinchas, por supuesto, aprovecharon la tiradera para mostrarse fotos, por ejemplo, la del estadio prácticamente vacío del DIM en el juego contra América de Cali.

    Ahora bien, son datos y hay que darlos. Los dos equipos de la ciudad de la Eterna Primavera, son los que más aficionados llevan a las tribunas y de los dos, el verde paisa, gana de lejos, pese a que sus entradas son más costosas.

    El clásico paisa donde Atlético Nacional será local y el DIM visitante, será este jueves, 4 de diciembre, desde las 6:30 de la tarde.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

