¡Envidia verdolaga! El DIM si podrá contar con el Atanasio para todos los partidos de los cuadrangulares

El DIM ha confirmado una excelente noticia para su hinchada: a diferencia de su rival de patio, Atlético Nacional, el ‘Poderoso’ sí podrá disputar la totalidad de sus compromisos en la fase de cuadrangulares finales de la Liga en su casa, el Estadio Atanasio Girardot.

Esta confirmación llega en un momento crucial, inyectando un importante ánimo a la afición y al equipo en la búsqueda de la estrella.

El anuncio oficial del club subraya que los tres partidos que el DIM jugará como local en esta fase decisiva se llevarán a cabo en el «Coloso de la 74».

El club destacó y agradeció el «compromiso de la Alcaldía de Medellín y la gestión con el empresario organizador» de otros eventos.

Esta diligencia permitió al equipo asegurar la disponibilidad del máximo escenario deportivo de la ciudad para todos sus encuentros, garantizando el apoyo masivo de su hinchada en su fortín.

En paralelo a la confirmación de la sede, el DIM ha puesto en marcha un ambicioso plan de venta de boletería que incluye recarga de abonos y combos especiales para llenar el estadio.

La expectativa es alta, especialmente porque el crucial Clásico Paisa, que se jugará en el Atanasio, está incluido en el Combo x2, que también cubrió un partido de la semifinal de Copa y un encuentro del cuadrangular final del torneo 2025-II.

Para premiar la fidelidad y asegurar un acompañamiento masivo, el club ha estructurado la venta en cuatro etapas, cada una con beneficios y unidades limitadas.

La Etapa 1 – Recarga (del 20 al 28 de noviembre), dirigida a los más fieles que adquirieron el Combo x2, ofrece recarga a precio especial, reserva de silla y prioridad uno para una eventual final de Liga.

Le sigue la Etapa 2 – No te voy a abandonar (24 al 28 de noviembre), para abonados que no recargaron el combo inicial.

Las últimas dos fases buscan atraer a todos los hinchas. La Etapa 3 – Latimos por vos (del 29 de noviembre hasta iniciar el partido vs. América) ofrece un paquete de boletas a precio especial para quienes vuelven al estadio, otorgándoles prioridad dos para una hipotética final.

Finalmente, la Etapa 4 – Boleta suelta (también a partir del 29 de noviembre) permite la compra individual de entradas para los juegos contra América (1 de diciembre) y Junior (7 de diciembre).

La hinchada del ‘Poderoso’ podrá asegurar su presencia en esta fase crucial exclusivamente a través de la aplicación DIM Plus para las etapas de recarga y combos (1, 2 y 3).

La venta de boletas sueltas (Etapa 4) estará disponible a través del sitio web oficial. Con el Atanasio asegurado y un plan de venta enfocado en la fidelidad, el DIM espera que el rugido de su afición sea el jugador número 12 en el camino hacia la gran final.

El primer partido del rojo de la montaña en el Coloso de la 74, es precisamente el clásico paisa contra Atlético Nacional este domingo, 23 de noviembre, desde las 5:45 de la tarde.

