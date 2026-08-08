Resumen: La ecuación que propone el Medellín a sus hinchas es redonda: un estadio lleno cada fin de semana + el equipo del profe Amaranto + Juanfer a bordo

¡Locura en el ‘Poderoso’! El DIM ata el regreso de Juanfer Quintero a una histórica meta de 40.000 abonados

Minuto30.com .- El mercado de fichajes del fútbol profesional colombiano acaba de recibir uno de los sacudones más grandes de los últimos años. Lo que era un fuerte rumor en los pasillos del Atanasio Girardot se ha convertido en una confirmación oficial, pero con una condición que ha desatado la locura total en Antioquia: el regreso de Juan Fernando Quintero al Independiente Medellín depende exclusivamente de su hinchada.

A través de un emotivo comunicado dirigido a la «República Poderosa», las directivas del DIM confirmaron que hay un acuerdo de voluntades con el talentoso volante antioqueño, pero para hacerlo realidad financieramente, el club necesita un respaldo sin precedentes en las tribunas.

El reto monumental: 40.000 almas en el Atanasio

Bajo la premisa de que «Juan Fernando Quintero e Independiente Medellín tienen historia pendiente», el club oficializó la apertura de la tercera etapa de venta de abonos. La estrategia de mercadeo es clara, agresiva y apela directamente al corazón del hincha.

Para que ‘Juanfer’ vuelva a vestirse con la sagrada camiseta roja, la institución ha fijado una meta histórica: llegar a los 40.000 abonados.

«Pero para que la historia llegue a final feliz hace falta la parte más importante, nuestra hinchada. (…) Para poder hacer real el regreso de Juanfer al club de sus amores, debemos ser 40 mil abonados, 40 mil almas que alentemos cada fin de semana en el Atanasio», reza el contundente mensaje del ‘Equipo del Pueblo’.

Se dispara la venta de abonos en Medellín

El efecto del anuncio fue inmediato. Minutos después de que se hiciera pública la condición para fichar al exjugador de la Selección Colombia, las plataformas de venta de boletería del club reportaron un tráfico inusual y la venta de abonos se disparó exponencialmente.

El hincha del Medellín, caracterizado por su fidelidad en los momentos decisivos, ha comenzado a movilizarse en redes sociales bajo campañas orgánicas para invitar a familiares y amigos a asegurar su silla para este semestre. El objetivo no es otro que ver al «10» derrochando talento en el coloso de la 74.

El proyecto de Amaranto Perea apunta al título

La ilusión de la fanaticada roja no solo recae en la figura rutilante de Quintero, sino en el proyecto deportivo que se está consolidando de cara a esta temporada. El comunicado ratifica la confianza en el actual cuerpo técnico, liderado por el profesor Amaranto Perea, quien sería el encargado de encajar la magia del zurdo en su esquema táctico.

La ecuación que propone el Medellín a sus hinchas es redonda: un estadio lleno cada fin de semana + el equipo del profe Amaranto + Juanfer a bordo. Una fórmula que, según la institución y los miles de fanáticos que ya están comprando su abono, tiene como único destino el título que toda la mitad roja de Antioquia anhela.

El reloj corre y la pelota ahora está en la cancha de la hinchada. Solo el aliento y el aporte económico de la «República Poderosa» determinarán si Juan Fernando Quintero protagonizará el fichaje bomba del semestre en el fútbol profesional colombiano.