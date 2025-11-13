Minuto30
    Así formará el DIM para recibir a América de Cali y buscar la victoria que los deje líderes de su grupo
    Alejandro Restrepo anunció el once titular con el que el DIM recibirá a América de Cali en el estadio Atanasio Girardot. Foto: DIM
    • Alejandro Restrepo anunció el grupo de titulares con los que recibirán a América de Cali en el juego de la fecha 20 de la Liga BetPlay.

    Sigue al canal de WhatsApp del DIM

    El rojo de la montaña formará con Washington Aguerre, Léyser Chaverra, Kevin Mantilla, Daniel Londoño y Esneyder Mena.

    Igualmente serán titulares Baldomero Perlaza, Jaime Alvarado, Alexis Serna, Juan David Arizala, Jarlan Barrera y Brayan León.

    América de Cali no le dejará fácil la tarea al DIM, pues llega al compromiso con la esperanza de una victoria que los asegure en el grupo de los 8.

    El compromiso, como el resto de la jornada, se disputará desde las 7 de la noche. El Poderoso recibe a América en el coloso de la 74.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

