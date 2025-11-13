Alejandro Restrepo anunció el grupo de titulares con los que recibirán a América de Cali en el juego de la fecha 20 de la Liga BetPlay.

El rojo de la montaña formará con Washington Aguerre, Léyser Chaverra, Kevin Mantilla, Daniel Londoño y Esneyder Mena.

Igualmente serán titulares Baldomero Perlaza, Jaime Alvarado, Alexis Serna, Juan David Arizala, Jarlan Barrera y Brayan León.

Así formará el DIM para recibir a América de Cali y buscar la victoria que los deje líderes de su grupo

América de Cali no le dejará fácil la tarea al DIM, pues llega al compromiso con la esperanza de una victoria que los asegure en el grupo de los 8.

El compromiso, como el resto de la jornada, se disputará desde las 7 de la noche. El Poderoso recibe a América en el coloso de la 74.

