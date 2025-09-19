El DIM vive un momento de gran fervor entre su hinchada. Con un creciente entusiasmo por el equipo, el ‘Poderoso’.

De acuerdo con el último reporte, el rojito ya ha superado la marca de los 4.100 abonados en la segunda etapa de venta.

Estos se adicionan a los 14.767 abonados de la primera etapa, llevando la cifra total de aficionados que acompañarán al equipo en este camino a más de 18.800 seguidores, demostrando una vez más la lealtad de la hinchada y su renovada ilusión.

La campaña de abonos, «¡Subíte al bus del Poderoso!», busca convocar a más aficionados para que se unan y acompañen al equipo en los importantes compromisos que se avecinan.

La directiva del DIM, como se recordará, puso a disposición 5.000 abonos para esta segunda etapa con el objetivo de llenar el estadio y crear una atmósfera de apoyo incondicional.

El paquete de abonos es completo: incluye la entrada a los 5 partidos restantes de la fase de grupos de la Liga, además del crucial partido de cuartos de final de la Copa Betplay.

¡La ilusión se viste de rojo! El DIM supera los 18.800 abonados y va por el liderato

Esta iniciativa ofrece a los seguidores la oportunidad de estar presentes en cada paso del equipo en un momento clave de la temporada, transformando el estadio en un verdadero fortín.

El incremento en el número de abonados refleja la confianza de los hinchas en el proyecto deportivo.

El primer partido de esta segunda etapa de abonos, contra Junior de Barranquilla, podría incluso dejar al ‘Poderoso’ líder de la Liga BetPlay.

Así las cosas, la venta ha sido un éxito, y el club informó que solo quedan 886 abonos disponibles.

Los interesados en adquirir su abono pueden hacerlo de manera sencilla a través de la aplicación oficial del club, DIM Plus, en la sección «boletería».

La oferta estará disponible hasta una hora antes del próximo partido contra Junior o hasta agotar existencias. La meta es clara: que el ‘Poderoso’ sienta el aliento de su gente en cada partido.

