Dile no a la pólvora en la ‘noche de velitas’

La Secretaría de Salud Pública Distrital hace un llamado a la ciudadanía, para que en la ‘noche de velitas’ que se celebra el sábado eviten la manipulación de pólvora e intoxicaciones por fósforo blanco o licor adulterado.

Según el reporte de Vigilancia Intensificada de Lesiones por Pólvora, en los primeros días de diciembre se ha registrado 5 lesionados en Cali, de los cuales 2 son adolescentes y todos se encuentran en manejo ambulatorio, sin presentar un problema crítico de salud.

“Estamos con la campaña ‘La magia de la Navidad está en cuidarnos’, es muy importante evitar en la medida de lo posible cualquier utilización de pólvora. En lo que ha corrido de diciembre hemos tenido 5 casos de lesionados por pólvora, uno de los cuales se encuentra en proceso de confirmación para descartarlo o si finalmente es un lesionado, de los cuatro casos confirmados tenemos 3 en extremidades con quemaduras de menos del 5 % y uno con quemadura en la cara menor al 5 %”, afirmó Germán Escobar Morales, secretario de Salud Pública Distrital.

Hasta el momento no se han presentado casos en menores de 5 años, sin embargo, se le recomienda a los padres y cuidadores para que impidan que los niños, niñas y adolescentes jueguen con fósforos, velas y encendedores; esto puede causar lesiones y poner en riesgo su vida.

Asimismo, se le recuerda a la ciudadanía que al momento de presentar una quemadura o lesión por pólvora, debe acudir lo más rápido posible a un centro médico. Al pasar los días la lesión se puede infectar y eso acarrea otros problemas de salud.

La Secretaría de Salud Pública de Cali continúa trabajando fuertemente con la red de prestación de servicios de salud y el equipo de epidemiólogos, realizando búsquedas diarias con el objetivo de encontrar los casos, dar la información respectiva, atención y notificación a instancias como la Policía Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y la Personería.

En Cali, la comercialización, venta, transporte y uso de pólvora está totalmente prohibido y en caso de evidenciarse manipulación o venta ilegal de artefactos pirotécnicos puede denunciar al 123.

Recomendaciones para prevenir quemaduras por pólvora

Evita combinar uso de pólvora y consumo de alcohol, se eleva el riesgo. Impide que niños y niñas ingieran estos elementos por peligro de intoxicación con fósforo blanco.

Evita comprar, manipular o dar a la familia pólvora de cualquier tipo (todos los artefactos son peligrosos en manos no expertas).

No guarde en casa artefactos a base de pólvora. Evite almacenar sustancias inflamables en la vivienda y, en caso de hacerlo, manténgalos ubicados en lugares seguros, bien identificados como peligrosos y fuera del alcance de los niños.

En escenarios con fuegos pirotécnicos ubíquese en las zonas seguras.

Dialogue con niñas, niños y adolescentes sobre las consecuencias del uso y manipulación de artefactos a base de pólvora, así como del peligro de estar cerca de las personas que los manipulan.

En caso de tener un accidente o quemadura no apliques ningún tipo de crema, ungüento o remedio casero en la quemadura o laceración ocasionada por pólvora. En su lugar, solo aplica agua fría y acude de inmediato a los servicios de urgencias para evitar complicaciones.

En caso de accidente con pólvora…

Conserva la calma. Es la mejor forma de manejar el estrés y el dolor mientras el paciente recibe atención médica.

Traslada al herido de forma inmediata al centro de urgencias más cercano. Así la quemadura parezca mínima, es importante que el lesionado reciba atención médica.

No rompas las ampollas; esto puede propiciar una infección.

No apliques hielo en la quemadura; puede lesionar aún más el tejido.

No administres aceites, café, crema dental u otras sustancias de uso doméstico.

¡Ojo con el licor adulterado!

El lugar: consume y compra licores en sitios seguros y confiables. Nunca en la calle.

El envase: verifica que las tapas, sellos, envolturas y bandas de seguridad no hayan sido manipulados y estén en buen estado.

El líquido: revisa que el producto que se adquirió y se va a consumir tenga el color apropiado y no contenga partículas extrañas.

Desconfía de los precios más bajos de los ofertados en el mercado.

Después de consumir el licor, destruye la botella o empaque, la tapa y la etiqueta.

Denuncia en la Línea 123 los establecimientos donde se pueda estar comercializando licores de dudosa procedencia.