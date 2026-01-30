Resumen: La administración Trump ha sido clara en que la cooperación militar y económica estará sujeta a resultados en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

«Dígale a Trump por qué protege a Calarcá»: El duro dardo de Paloma Valencia a Petro desde el Chocó

Minuto30.com .- La campaña presidencial de 2026 se traslada a las regiones, pero con la mirada puesta en la geopolítica internacional. Desde Quibdó, Chocó, la precandidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, en compañía del expresidente Álvaro Uribe Vélez, lanzó un desafío directo al presidente Gustavo Petro sobre su próximo encuentro con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

Valencia fue enfática, Petro no puede ir a Washington sin explicarle al mundo la situación de alias ‘Calarcá’, el cabecilla de las disidencias que, según la senadora, se burla de la justicia bajo el “paraguas” de la Paz Total.

La tragedia de Amalfi: 13 policías y una recompensa millonaria

El nombre de ‘Calarcá’ no es cualquier alias en los archivos de la inteligencia norteamericana. Paloma Valencia recordó el doloroso episodio de agosto del año pasado en Amalfi, Antioquia, donde el derribamiento de un helicóptero de propiedad estadounidense cobró la vida de 13 policías colombianos.

Este ataque provocó que el gobierno de los Estados Unidos pusiera precio a la cabeza de los responsables: una recompensa de 5 millones de dólares.

“Bajo el amparo de la supuesta Paz Total, este cabecilla sigue burlando la ley y, lo más grave, evadiendo una extradición que el mundo reclama. Petro debe explicarle a Trump por qué protege a alguien por quien su país ofrece millones”, sentenció Valencia.

La administración Trump ha sido clara en que la cooperación militar y económica estará sujeta a resultados en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

