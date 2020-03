Diferencias entre presidentes de América y La Equidad terminará en los tribunales

Minuto30.com- En los tribunales terminará la pelea que cazaron el presidente de la Equidad, Carlos Mario Zuluaga; y su similar del América de Cali, Tulio Gómez.

El dirigente los ‘Diablos Rojos’ confirmó que ya instauró una demanda contra su par del ‘Asegurador’.

“Nosotros ya interpusimos una denuncia contra el buen nombre de la institución, no queremos darle tanta trascendencia al tema, simplemente vamos a dejar que la denuncia llegue a su proceso normal, miraremos cómo evoluciona el tema y qué decisión tomaremos al respecto”, expresó Gómez entrevista con Futbolred.

El presidente de América decidió acudir a los tribunales tras la molestia que le generó escuchar unas declaraciones de su homólogo de La Equidad, quien indicó que el título de ‘La Mechita’ de 2019, “dejó muchas dudas”.

Carlos Mario Zuluaga insinuó que al equipo vallecaucano lo ayudaron como retribución al liderazgo que tenía su presidente en la consecución de dineros por los derechos de televisión a nivel internacional, los cuales no han llegado.

“Esto pasa por la presidencia, pienso que él (Tulio Gómez) fue uno de los que más impulsó y prometió estos dineros, dijo que llegaban, pero en este momento pienso que él fue uno más de los engañados, creyó en esta gente, pero esto no se dio, nos transmitió a nosotros ese positivismo, pero infortunadamente no se concretó absolutamente nada”, aseguró Zuluaga en diálogo con Antena 2.

El directivo del ‘Asegurador’ sugirió que al América le ayudaron en el camino hacia el título que logró el año pasado, con el que acabó su larga sequía de celebraciones.

“Lo que pasa es que si a eso se le suma no sé cuántos penales que le pitaron el semestre pasado, 12 o 13, no deja de quedar dudas, pero bueno, uno quisiera creer que todo pasa por la buena fe”, agregó al respecto.

Zuluaga insistió en el tema y sembró la duda sobre las numerosas faltas que le pitan al conjunto ‘Escarlata’ dentro del área.

“No quiero entrar en ese tema, pero revise los penales que le pitan al América y revise los penales que le pitan a los otros clubes, realmente es difícil que no pensemos así y que no se presenten estas situaciones, pero infortunadamente los hechos muestran otras cosas completamente distintas, no quisiera entrar en ese tema, porque lógicamente que nadie tiene pruebas de que eso sea así, pero deja muchas dudas”, concluyó.