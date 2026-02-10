Diego Pescador y Nairo Quintana se meten en el Top 10 tras la etapa reina en Omán

Resumen: Diego Pescador se consolidó como el mejor colombiano en la tercera etapa del Tour de Omán al finalizar sexto en el exigente ascenso a Eastern Mountain, resultado que lo catapultó al quinto lugar de la clasificación general a 17 segundos del nuevo líder, Mauro Schmid. Mientras Nairo Quintana lograba entrar al top 10 tras un valiente ataque en los kilómetros finales, los velocistas Juan Sebastián Molano y Fernando Gaviria perdieron tiempo considerable debido a una caída, cediendo el protagonismo que habían obtenido en la primera jornada y enfocándose ahora en la cuarta etapa de este martes, la cual ofrece un perfil llano ideal para buscar una nueva victoria al esprint.
El ciclismo colombiano fue protagonista en la tercera etapa del Tour de Omán, celebrada este lunes 9 de febrero, con una destacada actuación de Diego Pescador.
El joven corredor se consolidó como el mejor representante nacional de la jornada al cruzar la meta en la sexta posición, a solo siete segundos del ganador, el suizo Mauro Schmid.
Schmid se impuso con un tiempo de cuatro horas, 13 minutos y 17 segundos tras un exigente recorrido de 191.3 kilómetros entre Samail y Eastern Mountain, cuyo final en ascenso de 3.5 kilómetros al 7.8% de inclinación seleccionó a los mejores del pelotón.
Nairo Quintana también tuvo un papel activo en la definición de la etapa, lanzando un ataque a 2.5 kilómetros del final para intentar romper la carrera.
Aunque el boyacense no logró mantener la diferencia frente al empuje de Schmid, el italiano Christian Scaroni y el noruego Martin Tjotta, quienes completaron el podio, su esfuerzo le permitió finalizar en la casilla 11 a 20 segundos del vencedor.
Con este resultado, Quintana logró ascender en la tabla principal y ubicarse en el décimo puesto de la clasificación general.
Por otro lado, la jornada fue accidentada para los velocistas colombianos Juan Sebastián Molano y Fernando Gaviria.
Ambos corredores se vieron involucrados en una caída a pocos kilómetros de la meta, lo que les impidió disputar el final y los relegó a las posiciones 103 y 104, respectivamente, con una diferencia de 12 minutos y 12 segundos.
Cabe recordar que tanto Molano como Gaviria habían brillado en el inicio de la competencia, logrando el primer y segundo lugar durante el esprint de la etapa inaugural.
Tras estos resultados, la clasificación general muestra a Diego Pescador en el quinto lugar a 17 segundos del líder Mauro Schmid, seguido por Nairo Quintana en el top 10 a 30 segundos de la punta. Más rezagados aparecen Molano en la casilla 106 y Gaviria en la 107.
La competición continuará este martes 10 de febrero con una cuarta etapa de 146.8 kilómetros entre Al Sawadi Beach y Sohar, un trayecto llano que representa una oportunidad ideal para que los especialistas en velocidad recuperen terreno antes del cierre montañoso del miércoles.
