Grupo religioso que tiene por dios a Diego Maradona, «bautizó» por primera vez a una niña

Tras un año de la muerte del futbolista argentino Diego Maradona, sus seguidores continúan siendo fieles a su memoria y demostrando el fanatismo que sienten por el fallecido astro de la Selección Argentina.

Así es el caso de Marcelo Salvador Buchet, un argentino de 45 años que creció en Buenos Aires, pero que vive en San Andrés Cholula en México desde hace 20 años, lugar donde decidió abrir un centro religioso inspirado en Diego Maradona, y en el cual ya se realizó el bautizo de una niña.

“Es una locura que empecé para los amantes del fútbol, hoy es un día especial, recordamos el primer aniversario de Diego que se fue, aquí recibimos a todos los que quieran venir“, dijo el hombre a la AFP.

Este lugar, que no cuenta con los permisos necesarios para ser considerado una iglesia, opera desde hace cuatro meses en un local, y según su creador, no tiene fines de lucro. “La gente viene a hablar de fútbol, a hablar de Diego y ver sus videos, a tomar mate. Vamos a empezar a hacer pláticas de no adicciones“.

Pese a que tenían planeado iniciar con los matrimonios y bautizos el próximo año, Buchet explicó que ya realizaron el primer bautizo de una pequeña llamada Natalia.

“Llegaron unos chicos del estado de México y acabamos de bautizar a la primera niña maradoniana. El primer bautizo maradoniano acaba de ocurrir. No lo teníamos previsto, y sucedió”, añadió.

Sin embargo, el seguidor de Diego Maradona reconoció que estos tipos de actos son una parodia, un hecho que se realiza en un lugar especial por un bonito recuerdo. “Es un recuerdo personal, es algo tuyo. Es algo que no vas a olvidar”, dijo.

Con emotivo mensaje, Pelé recuerda a Maradona tras un año de su muerte https://t.co/5pAZdUtZBy — Minuto30.com (@minuto30com) November 25, 2021

Para leer más noticias, haga clic Aquí