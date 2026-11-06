Diego León Barrientos Celis desapareció entre Betulia y Salgar, Antioquia

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Resumen: Diego León Barrientos Celis, de 45 años de edad, se encuentra reportado como desaparecido desde finales de septiembre de 2026 entre los municipios de Betulia y Salgar, Antioquia.

Diego León Barrientos Celis, de 45 años de edad, se encuentra reportado como desaparecido desde finales de septiembre de 2026 entre los municipios de Betulia y Salgar, Antioquia.

Es de contextura delgada, tez trigueña, cabello negro ondulado corto con canas y ojos cafés. Tiene barba, bigote y una cicatriz en la cabeza.

Si usted lo ha visto o tiene información sobre su paradero, puede comunicarse con la Subdirección Seccional de Policía Judicial, Cuerpo Técnico de Investigación de Antioquia, Unidad Local de Policía Judicial Andes, Carrera 50 No. 52-28.