Diego León Barrientos Celis desapareció entre Betulia y Salgar, Antioquia

Resumen: Diego León Barrientos Celis, de 45 años de edad, se encuentra reportado como desaparecido desde finales de septiembre de 2026 entre los municipios de Betulia y Salgar, Antioquia.
Diego León Barrientos Celis, de 45 años de edad, se encuentra reportado como desaparecido desde finales de septiembre de 2026 entre los municipios de Betulia y Salgar, Antioquia.
Es de contextura delgada, tez trigueña, cabello negro ondulado corto con canas y ojos cafés. Tiene barba, bigote y una cicatriz en la cabeza.
Si usted lo ha visto o tiene información sobre su paradero, puede comunicarse con la Subdirección Seccional de Policía Judicial, Cuerpo Técnico de Investigación de Antioquia, Unidad Local de Policía Judicial Andes, Carrera 50 No. 52-28.
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