Diego Guauque, habló de su regreso a la televisión y cuándo será

El comunicador Diego Guauque, fue visto antes de su enfermedad en el programa ‘ Séptimo Día´ de ahí la gente lo empezó a reconocer.

Luego Diego anunció que tenía un sarcoma, enfermedad que le impidió seguir saliendo en las pantallas del programa, pero no de las de sus redes sociales.

A través de su cuenta de Twitter Guauque, ha contado como ha sido su vida después de enterarse del cáncer que padecía.

En una de sus interacciones hablo de cuando volverá a la televisión respondiendo que: “Cuando uno está sano, la máxima prioridad es el trabajo, madrugar, trasnochar, la primicia, por mi trabajo como periodista. Si uno no almuerza, se dice a sí mismo: ‘No importa. No alcancé a dormir lo suficiente, no importa porque logré la entrevista’. Y claro, sueño con volver a trabajar, pero ya no será la mayor prioridad. Ahora será tener buena salud”.

Además dio a conocer que sus doctores estaban sorprendidos por la mejoría que ha tenido, al punto de decir que su cáncer desapareció, pero agregó que tiene una nueva incapacidad para que sus doctores puedes examinar si efectivamente el sarcoma desapareció para siempre.

‘Es que mi cáncer es un sarcoma muy poco estudiado, no existía la suficiente literatura científica para saber cómo tratarlo, pero con los doctores hemos empezado a construir ese camino y lo que me alegra es que las personas que el día de mañana presenten ese sarcoma ya pueden fijarse en mi caso para salvar sus vidas. Y a eso aspiro: a inspirar a otros”, agregó el periodista.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

Más noticias de Entretenimiento.