Diego Gabriel Restrepo desapareció en Medellín

Diego Gabriel Restrepo Ramírez es un hombre de 70 años que desapareció el 8 de septiembre de 2025 en el Parque de Belén, ubicado en Medellín, Antioquia.

El día de su desaparición, Diego vestía una camiseta verde claro, un pantalón de dril azul oscuro y zapatos de cuero color negro.

En cuanto a sus características físicas, Diego es de contextura delgada, piel trigueña y cabello blanco, liso y corto. Tiene rostro ovalado, nariz achatada, ojos medianos de color café y labios gruesos.

