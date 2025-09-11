DIEGO GABRIEL RESTREPO RAMIREZ
Diego Gabriel Restrepo desapareció en Medellín

Resumen: Diego Gabriel Restrepo Ramírez es un hombre de 70 años que desapareció el 8 de septiembre de 2025 en el Parque de Belén, ubicado en Medellín, Antioquia.

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Diego Gabriel Restrepo Ramírez es un hombre de 70 años que desapareció el 8 de septiembre de 2025 en el Parque de Belén, ubicado en Medellín, Antioquia.

El día de su desaparición, Diego vestía una camiseta verde claro, un pantalón de dril azul oscuro y zapatos de cuero color negro.

En cuanto a sus características físicas, Diego es de contextura delgada, piel trigueña y cabello blanco, liso y corto. Tiene rostro ovalado, nariz achatada, ojos medianos de color café y labios gruesos.

2 VOLANTE DIEGO GABRIEL RESTREPO RAMIREZ scaled

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes

Compartir:
  • Comentarios

    • Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio

    Medellín presenta un nuevo dispositivo de seguridad militar en la ciudad