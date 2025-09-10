Diego Ferney Restrepo desapareció en Jericó

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Diego Ferney Restrepo, de 37 años de edad, se encuentra desaparecido. Según la información proporcionada por el CTI Grupo Gaula de Antioquia, se perdió su rastro el 25 de julio de 2025.

La desaparición tuvo lugar en el municipio de Jericó, ubicado en el departamento de Antioquia.

Cualquier persona que tenga información sobre su ubicación puede comunicarse al número 315 4935600, perteneciente al CTI Grupo Gaula de Antioquia.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes