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    Diego Fernando Vélez desapareció en Bello

    Fue reportado como desaparecidó el 26 de junio

    Publicado por: Juan Manuel

    DIEGO FERNANDO VELEZ
    Diego Fernando Vélez desapareció en Bello

    Resumen: Diego Fernando Vélez Cárdenas es un ciudadano colombiano de 31 años de edad. Como característica física distintiva, tiene ojos verdes. No se cuenta con información sobre la ropa o las prendas que vestía al momento de su desaparición.

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    Diego Fernando Vélez Cárdenas es un ciudadano colombiano de 31 años de edad. Como característica física distintiva, tiene ojos verdes. No se cuenta con información sobre la ropa o las prendas que vestía al momento de su desaparición.

    Su desaparición fue reportada el 26 de junio de 2026 en el municipio de Bello, Antioquia. La información disponible indica únicamente la fecha y el lugar donde ocurrió el hecho, sin detalles adicionales sobre las circunstancias de su desaparición.

    La publicación de esta información tiene como propósito apoyar las labores de búsqueda y facilitar su identificación. Cualquier dato que contribuya a establecer su paradero puede ser de utilidad para las autoridades encargadas del caso y para sus familiares.

    3 BOLETIN DIEGO FERNANDO VELEZ

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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