São Paulo, 15 feb (EFE).- El delantero hispano-brasileño Diego Costa, exjugador del Chelsea y el Atlético de Madrid, fue presentado este jueves con el Gremio con la misión de relevar al uruguayo Luis Suárez, al que elogió al tiempo que negó sentir presión por sustituirle.

"Si marco más goles que Suárez, me van a tener que pagar más", bromeó Costa en rueda de prensa, tras posar con el dorsal 19 del club de Porto Alegre, con el que ha firmado por una temporada, hasta finales de este año.

Costa, de 35 años, aseguró que "no es una carga" tener que sustituir a Suárez, que la campaña pasada brilló con el Gremio al anotar cerca de una treintena de goles que hicieron posible que el equipo terminara en la segunda posición de la Liga brasileña.

"No es ningún peso. Por el Gremio ya pasaron grandes delanteros, no solo Suárez. Este club tiene una historia muy linda en relación a tener delanteros de primer nivel", explicó.

En su opinión, ese largo historial de grandes arietes motiva a los nuevos delanteros a firmar con el Gremio y a desafiarse dentro del club.

Reveló que, antes firmar por el conjunto gaucho, no habló con Suárez, con el que coincidió media temporada en el Atlético de Madrid y sobre el que se deshizo en elogios durante la presentación.

"Fue un jugador superfeliz, tuvo todo lo que un delantero aspira a tener: secuencia de partidos y goles. Hizo mucho por el Gremio y el Gremio hizo mucho por él. Como futbolista, sobran los comentarios", expresó.

Y completó: "Sabiendo lo grande que es Suárez, no existe comparación posible. Es un gran jugador e hizo una temporada maravillosa".

En este sentido, dijo que la presión no vendrá por la alargada sombra de Suárez, sino que nacerá de él mismo. Costa se definió como una persona que se "exige mucho" y que "siempre intenta dar lo mejor".

El ariete hispano-brasileño confesó que, tras finalizar su aventura en el Botafogo, barajó la posibilidad de volver a España, desde donde fue sondeado por algunos clubes.

"Surgió la posibilidad de estar en algunos equipos españoles, pero soy un tipo al que le gusta competir. Sin desmerecer a los clubes que me buscaron, estaban en una situación que no me motivaban en ese momento. El Gremio me motivó porque era algo diferente", aclaró.

