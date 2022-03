Diego Cadavid se sinceró y habló sobre su lucha contra la depresión

El actor Diego Cadavid es uno de los actores más destacados en la televisión nacional gracias a su participación en producciones internacionales y nacionales como ‘Yo soy Betty, la fea’, ‘El cartel de los sapos’, ‘La Saga: negocio de familia’, ‘Mesa para tres’, ‘La Pola’ y ‘Soñar no cuesta nada’, entre otras.

Su papel más reciente ha sido el de Iván Vallejo en la nueva versión de la telenovela ‘Café, con aroma de mujer’, pero pese a sus logros por sus impecables interpretaciones que despiertan miles de emociones, el famoso decidió hablar sobre un tema que va más allá de su fama y reconocimiento: La depresión.

En entrevista con el programa ‘La Red’, Diego Cadavid dio a conocer que en los últimos años ha venido luchando contra la depresión, una enfermedad mental que lo ha llevado incluso, a considerar la opción de acabar con su vida. En medio de su relato reveló cuál fue el origen de esta condición y la angustia que también le ha causado a su familia.

Diego Cadavid contó que sufre de depresión.

«Cuando se murió mi abuela hace como tres o cuatro años tuve una depresión súper, súper, abajo, como con ganas de no vivir, no había energía alguna que me hiciera levantar, no quería nada en el mundo», expresó el también baterista.

También mencionó que probablemente la separación de sus padres cuando era pequeño le afectó, pero resaltó que nunca fue falta de amor porque siempre han estado a su lado así como sus abuelos, incluso, su padre, psicólogo de profesión, intentó ayudarlo, pero hubo un momento en que definitivamente notó que su hijo necesitaba una atención mucho más especializada.

El actor ha tenido que acudir a personas cercanas para que lo apoyen cuando sufre ataques depresivos, sin embargo, la situación se complicó tras la muerte de su abuela.

«El suicidio es una posibilidad que nunca voy a dejar de contemplar», indicó recordando el caso de su expareja, la modelo Lina Marulanda, quien murió el 22 de abril de 2010, así como otras personas que han tomado la misma decisión. «Me parece que es una opción y que si estás en un punto donde no puedes más, vete. Yo siento que estás en todo tu derecho».

También confesó que en la adolescencia intentó suicidarse y que ese episodio fue «traumático» para su familia por lo que siempre intenta estar atenta a lo que pueda pasar con él. Por último, se refirió al cantante paisa J Balvin, quien también ha revelado sufrir de ansiedad y depresión.

