¡Con los pies en la tierra! Diego Arias, técnico de Atlético Nacional se ilusiona con doble título

Resumen: El entrenador de Atlético Nacional, Diego Arias, está siendo muy exitoso, logrando poner fin a importantes rachas negativas del equipo, incluyendo más de ocho años sin vencer a Millonarios y más de dos sin ganarle al DIM, a quien superaron recientemente con un contundente 5-2. Aunque se mostró mesurado, Arias no ocultó su alegría por la victoria, destacando el trabajo en mantener la unidad e intensidad del equipo, lo que les permitió vencer al Medellín; a pesar de este triunfo que los ratificó en el grupo de los ocho y los ubicó segundos en la tabla de la Liga BetPlay II-2025 con 31 puntos, el técnico insiste en mantener los pies en la tierra mientras se preparan para las semifinales.
Diego Arias está viviendo un verdadero sueño. El estratega de Atlético Nacional está logrando acabar con todas las malas rachas que pesaban sobre el equipo.
Dos de esas malas rachas le pesaban mucho a los hinchas del verde paisa. Por un lado, más de ocho años sin victorias contra Millonarios y por el otro más de dos años sin ganarle al DIM.
El estratega, aunque procuró ser mesurado en sus declaraciones, no ocultó la alegría que le producto una victoria tan holgada frente al rival de patio.
Y no es para menos, ese 5-2 los puso muy contentos, en especial por ver a su hinchada festejando en el Atanasio Girardot.
Arias explicó que durante la semana trabajaron en lograr que para este juego, sus dirigidos lograran mantener unidad e intensidad.
Y claramente, lo lograron, el juego dio la impresión que si el verde paisa hubiese querido acelerar habría pasado de largo.
Precisamente sobre la intensidad, Arias dijo que “hoy se mantuvo durante casi todo el juego y eso permitió superar a un equipo como Medellín”.
Pese a la victoria, que los ratificó en el grupo de los 8, el técnico verdolaga dijo que se mantendrán con los pies en la tierra, preparando lo que se viene para semifinales.
Con 31 puntos, Atlético Nacional se ubicó segundo en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025.
