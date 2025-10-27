Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¡Con los pies en la tierra! Diego Arias, técnico de Atlético Nacional se ilusiona con doble título

    • ¡Con los pies en la tierra! Diego Arias, técnico de Atlético Nacional se ilusiona con doble título

    Compartir:
    • ¡Con los pies en la tierra! Diego Arias, técnico de Atlético Nacional se ilusiona con doble título

    Resumen: El entrenador de Atlético Nacional, Diego Arias, está siendo muy exitoso, logrando poner fin a importantes rachas negativas del equipo, incluyendo más de ocho años sin vencer a Millonarios y más de dos sin ganarle al DIM, a quien superaron recientemente con un contundente 5-2. Aunque se mostró mesurado, Arias no ocultó su alegría por la victoria, destacando el trabajo en mantener la unidad e intensidad del equipo, lo que les permitió vencer al Medellín; a pesar de este triunfo que los ratificó en el grupo de los ocho y los ubicó segundos en la tabla de la Liga BetPlay II-2025 con 31 puntos, el técnico insiste en mantener los pies en la tierra mientras se preparan para las semifinales.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Diego Arias está viviendo un verdadero sueño. El estratega de Atlético Nacional está logrando acabar con todas las malas rachas que pesaban sobre el equipo.

    Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

    Dos de esas malas rachas le pesaban mucho a los hinchas del verde paisa. Por un lado, más de ocho años sin victorias contra Millonarios y por el otro más de dos años sin ganarle al DIM.

    El estratega, aunque procuró ser mesurado en sus declaraciones, no ocultó la alegría que le producto una victoria tan holgada frente al rival de patio.

    Y no es para menos, ese 5-2 los puso muy contentos, en especial por ver a su hinchada festejando en el Atanasio Girardot.

    ¡Con los pies en la tierra! Diego Arias, técnico de Atlético Nacional se ilusiona con doble título

    Arias explicó que durante la semana trabajaron en lograr que para este juego, sus dirigidos lograran mantener unidad e intensidad.

    Y claramente, lo lograron, el juego dio la impresión que si el verde paisa hubiese querido acelerar habría pasado de largo.

    Precisamente sobre la intensidad, Arias dijo que “hoy se mantuvo durante casi todo el juego y eso permitió superar a un equipo como Medellín”.

    Pese a la victoria, que los ratificó en el grupo de los 8, el técnico verdolaga dijo que se mantendrán con los pies en la tierra, preparando lo que se viene para semifinales.

    Con 31 puntos, Atlético Nacional se ubicó segundo en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025.

    Más noticias de Atlético Nacional

    Noticias relacionadas

    ¡Qué partidazo! El poderoso se quedó con la pelota y Nacional con la victoria, en un vibrante clásico paisa

    ¡Con Alfredo Morelos y Ospina! El Once de Atlético Nacional de Diego Arias para el Clásico Paisa

    Nacional saca sus estrellas para el Clásico Paisa: Los convocados del verde para mejorar posiciones en la tabla

    Cuatro bajas en Nacional de cara al Clásico Paisa: próximos a iniciar trabajos grupales

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¡Con los pies en la tierra! Diego Arias, técnico de Atlético Nacional se ilusiona con doble título

    ¡Con los pies en la tierra! Diego Arias, técnico de Atlético Nacional se ilusiona con doble título

    ¡Qué partidazo! El poderoso se quedó con la pelota y Nacional con la victoria, en un vibrante clásico paisa

    ¡Qué partidazo! El poderoso se quedó con la pelota y Nacional con la victoria, en un vibrante clásico paisa

    ¡Con Jarlan Barrera y Aguerre! Nómina titular del DIM de Alejandro Restrepo para el Clásico Paisa

    ¡Con Jarlan Barrera y Aguerre! Nómina titular del DIM de Alejandro Restrepo para el Clásico Paisa

    ¡Con Alfredo Morelos y Ospina! El Once de Atlético Nacional de Diego Arias para el Clásico Paisa

    ¡Con Alfredo Morelos y Ospina! El Once de Atlético Nacional de Diego Arias para el Clásico Paisa

    ¡Medellín quiere el liderato! Convocados «poderosos» para el Clásico Paisa que cierra la jornada 17

    ¡Medellín quiere el liderato! Convocados «poderosos» para el Clásico Paisa que cierra la jornada 17


    [grupos] [fixture items="7"]