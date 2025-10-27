Diego Arias está viviendo un verdadero sueño. El estratega de Atlético Nacional está logrando acabar con todas las malas rachas que pesaban sobre el equipo.

Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

Dos de esas malas rachas le pesaban mucho a los hinchas del verde paisa. Por un lado, más de ocho años sin victorias contra Millonarios y por el otro más de dos años sin ganarle al DIM.

El estratega, aunque procuró ser mesurado en sus declaraciones, no ocultó la alegría que le producto una victoria tan holgada frente al rival de patio.

Y no es para menos, ese 5-2 los puso muy contentos, en especial por ver a su hinchada festejando en el Atanasio Girardot.

¡Con los pies en la tierra! Diego Arias, técnico de Atlético Nacional se ilusiona con doble título

Arias explicó que durante la semana trabajaron en lograr que para este juego, sus dirigidos lograran mantener unidad e intensidad.

Y claramente, lo lograron, el juego dio la impresión que si el verde paisa hubiese querido acelerar habría pasado de largo.

Precisamente sobre la intensidad, Arias dijo que “hoy se mantuvo durante casi todo el juego y eso permitió superar a un equipo como Medellín”.

Pese a la victoria, que los ratificó en el grupo de los 8, el técnico verdolaga dijo que se mantendrán con los pies en la tierra, preparando lo que se viene para semifinales.

Con 31 puntos, Atlético Nacional se ubicó segundo en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025.

Más noticias de Atlético Nacional