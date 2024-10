Sevilla, 15 dic (EFE).- Diego Alonso, entrenador uruguayo del Sevilla, ha asegurado este viernes en rueda de prensa que siente "un gran respaldo en el día a día y en el campo", ya que sus futbolistas, aunque no conocen la victoria en Liga bajo su mando, "juegan como les dices" y van "a mejorar como equipo".

Alonso ha afirmado que siente "además, el respaldo de la directiva" y que inculca a su plantilla ir "a por el partido de mañana" contra el Getafe "para darle una alegría a la gente"

"Me siento con mucha confianza en lo que hemos hecho en los partidos, en cómo hemos jugado. No en los resultados. Pero sí he visto jugar al equipo desde la última fecha FIFA. Veo a un equipo que ha mejorado, que ha merecido ganar. Tenemos que seguir insistiendo", ha añadido el técnico montevideano.

Diego Alonso nota que tiene en "el debe dar triunfos a la afición", por lo que no está en condiciones de "no pedirle nada" porque "la motivación de ellos es querer a su club"; y los profesionales tienen que "darle la alegría de poder irse a sus casas tranquilos tras los partidos: ojalá mañana sea la primera victoria de Liga", dijo.

El preparador charrúa considera que "el fútbol ha sido muy cruel con" el Sevilla, al que ve "capacitado" para pelear por las posiciones europeas: "¿por qué no? Además, hay otra competencia", la Copa del Rey, en la que exista "otra vía para poder conseguirlo. Por cualquiera de las dos se va a buscar", indicó.

Diego Alonso, que aún contará con una decena de bajas para el encuentro de mañana contra el Getafe, valoró "a los jugadores que dieron la cara el otro día" en Lens, donde "con diez profesionales y chicos del filial", el Sevilla dio "la cara", aunque ello no signifique señalar a ningún ausente porque "todos los jugadores quieren estar disponibles".

Para el encuentro contra los azulones, el Sevilla recupera al belga Adnan Januzaj, al brasileño Marcao y al argentino Lucas Ocampos, ausentes en Francia por no estar inscritos en la competición europea y, en el caso de este último, por sanción, "y se suma Suso", quien está "activo, en buena forma y ha entrenado bien estos días".

