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    Diego Alejandro Duque desapareció en Medellín

    Fue reportado como desaparecido el 16 de marzo en Medellín

    Publicado por: Juan Manuel

    Diego Alejandro Duque desapareció en Medellín

    Resumen: Diego Alejandro Duque Betancur es un joven colombiano de 18 años, de sexo masculino e identidad de género masculina. Al momento de su desaparición, vestía un camibuso negro, un buso negro con una calavera azul, jean azul y botas negras tipo camuflado de marca Oakley.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Diego Alejandro Duque Betancur es un joven colombiano de 18 años, de sexo masculino e identidad de género masculina. Al momento de su desaparición, vestía un camibuso negro, un buso negro con una calavera azul, jean azul y botas negras tipo camuflado de marca Oakley.

    Como señal particular, presenta una cicatriz en la mejilla izquierda, lo que puede facilitar su identificación. Esta característica distintiva es clave para reconocerlo en caso de que alguien tenga información sobre su paradero.

    Su desaparición ocurrió en la ciudad de Medellín el 16 de marzo de 2026. Desde entonces, no se tiene información sobre su ubicación, por lo que cualquier dato que contribuya a encontrarlo resulta de gran importancia.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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