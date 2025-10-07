DIEGO ALEJANDRO CARVAJAL
Diego Alejandro Carvajal desapareció en Medellín

Resumen: Diego Alejandro Carvajal, de 29 años de edad al momento de su desaparición, fue visto por última vez el 1 de octubre de 2025 en el barrio Manrique Oriental de la ciudad de Medellín.

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Diego Alejandro Carvajal, de 29 años de edad al momento de su desaparición, fue visto por última vez el 1 de octubre de 2025 en el barrio Manrique Oriental de la ciudad de Medellín.

Su familia no recuerda con precisión la ropa que llevaba puesta ese día, lo cual ha dificultado la identificación en cámaras o testimonios

Diego es de contextura delgada, piel blanca, mide aproximadamente 1.74 metros, tiene ojos cafés oscuros y cabello negro, corto y abundante. Como señales particulares, presenta una cicatriz en el costado del cuello y varios lunares cerca del ojo izquierdo.

1 VOLANTE DIEGO ALEJANDRO CARVAJAL scaled

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes

Compartir:
  • Comentarios

    • Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio

    Fico Gutiérrez habla sobre las más recientes conclusiones de seguridad en la ciudad